مصطفى فهمي في "صاحبة السعادة": "عملت مع كل جميلات مصر ما عدا ليلى علوي"

حل النجم والفنان المصري مصطفى فهمي ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث خلال اللقاء عن أهم الأمور التي حدثت معه خلال مسيرته الفنية في السينما المصرية وعن بعض الأمور الأخرى في حياته الشخصية.

وفاجأ الفنان مصطفى فهمي الجميع عندما قال أنه عمل مع كل جميلات وممثلات السينما في مصر، مثل نجلاء فتحي وسعاد حسني ونبيلة عبيد ويسرا وإلهام شاهين وغيرهن، إلّا أنه لم تسنح له الفرصة أبدًا للعمل مع الفنانة ليلى علوي ولم يتقابلا نهائيًا في أي فيلم أو مسلسل ولكن بالتأكيد تقابلا في مناسبات مختلفة بعيدًا عن التمثيل.

وكشف مصطفى فهمي خلال الحلقة أيضًا عن فارق السن بينه وبين شقيقه الفنان حسين فهمي، فقالت له إسعاد يونس "اربعة؟" ليرد عليها "إنزلي شوية" إشارة منه إلى أن الفارق في العمر بينه وبين شقيقه ليس كثيرًا، ورفض الحديث عن مسألة العمر بشكل عام.

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