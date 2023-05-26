مصطفى قمر يحتفل بعيد زواجه: (الشرع محلل اربعة!)

البوابة-بمناسبة عيد زواجه، شارك النجم مصطفى قمر جمهوره عبر موقع (إنستغرام) رسالة وجهها لزوجته بهذه المناسبة. و نشر مصطفى مجموعة من الصور تجمعه بزوجته، وكتب معلقا عليها:(الشرع محلل اربعة وانتي والله بالاربعة يعني مش ناقصني حاجة ربنا يخليكي ليا يااطيب واحن وارق واجمل زوجة. Happy anniversary my lovely wife).

و فنيا، يواصل الفنان مصطفى قمر التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد (أولاد حريم كريم)، حيث يأتي كجزء ثانٍ لفيلم (حريم كريم) بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض عام 2005.

وفيلم (أولاد حريم كريم) من بطولة: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، وتشارك في الجزء الثاني الفنانة بشرى ومعها النجم عمرو عبدالجليل، بالإضافة إلى النجوم الشباب: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، ووهو تأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.