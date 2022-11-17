معجبة ترمي حمالة صدرها على سيف نبيل.. ورجل الأمن غاضب

يتعرض المغنيون لمواقف محرجة أثناء غنائهم على خشبة المسرح، كأن تقفز إحدى المعجبات لعناقهم أو تقبيلهم، لكن ما جرى مع الفنان العراقي سيف نبيل تخطى الحدود.

معجبة ترمي حمالة صدرها في حفل سيف نبيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المعجبات ترمي حمالة صدرها بتجاه سيف نبيل الذي كان منهمكًا بأداء أغنية "نسم علينا الهوا" للسيدة فيروز.

وتظهر إحدى صديقات الفتاة توثِّق الحدث المثير للاشمئزاز، على حد وصف المتابعين، حيث تلتقط حمالة صدرها البيضاء وترميها عاليًا بتجاهه سيف نبيل، وعلى الفور التقطها أحد أفراد الأمن وأعاد رميها بتجاهها وهو في حالة من الغرب والصدمة لتصرفها.

وجاء رد فعل الفتاة، التي يبدو أنها بين الـ14 و 18 من عمرها، بالضحك رفقة صديقاتها، غير شاعرة بالحرج أو الخجل على الإطلاق.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأبدى رواد التواصل الاجتماعي استياءهم من تصرف الفتاة، فعلَّقت إحداهن: "يالف خسارة على بنات العرب..نزع الحياء من الامة فترقبو الساعة".

وطالبت إحداهن بمعاقبة الفتاة، معلقة: "يجب معاقبة الفتاة على التصرف غير الأخلاقي، وحسنا فعل المطرب العراقي بتجاهلها".