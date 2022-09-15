معجبة تضع هاني شاكر في موقف محرج.. انهالت عليه بالقبلات أمام زوجته

وصل الفنان المصري هاني شاكر إلى العاصمة السورية دمشق من أجل إحياء حفلين غنائيين في دار الأوبرا دمشق بتاريخي 16 و17 سبتمبر الجاري.

وتهاتف العشرات من معجبي هاني شاكر لشراء تذاكر حفلته التي نفذت بوقت قصير للغاية، ما أكَّد أن له قاعدة جماهيرية قوية في سوريا.

هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

وتعرض شاكر لموقف محرج أثناء تواجده رفقة زوجته في إحدى شوارع دمشق، حيث سارعت إحدى المعجبات لمعانقته وإغراقه بالقبلات والأحضان، إذ التفت يديها حول رقبته وانهالت عليه بالقبلات غير آبهة بتواجد زوجته على مقربة منه.

وشاركت الفنانة المصرية بوسي شلبي التي تواجدت في المكان مقطع فيديو للحادثة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث وثَّقت ملامح زوجة هاني شاكر بينما المعجبة متشبثة بزوجها، ووجهت بوسي كلامها للسيدة التي تدعى ميادة، قائلة: ""يا ميادة البوس ممنوع، وفى مراته واقفه وانتي عماله تبوسى كدا، عيب كدا يا ميادة مراته واقفة، يا بنتي عيب كدا، كدا كتير إحنا هنجيب المأذون يا ميادة".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي انزعاجهم من طريقة ملامسة المعجبة لهاني شاكر وعدم احترامها لزوجته، كما شعروا بالاستياء من عدم محاولة شاكر إبعاد المعجبة عنه.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "انا فكرتها مرتو ! يا عيب الشوم حتى لو معجبه هي كيف تسمح لحالها وهو كيف يسمح لحالو انه يتقبل الموضوع !"، وأضافت أخرى: "ايه اللي بقينا فيه ده لا الصغير عاقل ولا الكبير عاقل. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم".

ولاحظ رواد مواقع التواصل انزعاج زوجة هاني شاكر، نهلة توفيق، التي تصنع الابتسامة إخفاءً لغضبها، فعلَّق إحداهن: "مراتو زعلت وسابته ومشيت في اخر الفيديو، اوفر جدا جدا ميادة صراحة".

وكان لأحدهم رأي آخر، مُشيدًا بتقبل زوجة هاني الموقف بحكم شهرته، فكتبت إحدى المتابعات: "جميلة زوجة هاني شاكر اكيد فاهمة انها معجبة والمعجبين متهورين دايماولكنها لم تحرج هاني ولم تحرجها. الثبات الانفعالي واحتواء الموقف. مش سهل دى خبرة وسلوك وفن والله".

اسعار تذاكر حفل هاني شاكر

وصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أسعار تذاكر حفل هاني شاكر في سوريا، بعدما نشرت دار أوبرا دمشق عن قائمة أسعار الحضور، مُشيرةً إلى أن هناك ثلاث فئات للبطاقات وأسعارها وفق الآتي:

الدرجة الأولى بـ5000 ليرة سورية (أقل من دولار أميركي).

الدرجة الثانية بـ3000 ليرة.

الدرجة الثالثة بـ2000 ليرة.

وأضاف المنشور الترويجي، أنّ الحفل سيقام برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.