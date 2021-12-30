معجب صيني يفاجئ حياة الفهد في موقع تصوير "سنوات الجريش".. ومتابع: "يتكلم عربي احسن عن عيالي"

فاجأ معجب صيني الفنانة الكويتية حياة الفهد في موقع تصوير مسلسلها الجديد "سنوات الجريش"، الذي سينضم للسباق الرمضاني لعام 2022.

وشاركت حياة الفهد عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها مع محبيها ومعجبيها، حيث استقلبت معجب صيني مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي قدَّم لها باقة من الورود كتعبير امتنان ومحبة.

وفاجأ المعجب، المعروف باسم "Leekhaleeji" على "إنستغرام"، الجميع بتحدثه باللهجة الخليجية بإتقان واحترافية وأعرب عن مدى سعادته بلقاء الفنانة القدير، وكشف أنه تعلم اللهجة الخليجية من متابعة أعمالها الدرامية، وأشار أنه معجب بمسلسلها "الفريه" واستذكر مشهدًا مؤثرًا منه حينما ظهرت حياة الفهد تحمل الأطفال حتى أنه ذرف الدموع بعد مشاهدتها.

وأرفق الفيديو بتعليق، جاء فيه: "من متابعين سيدة الشاشة الخليجية من الصين ومن معجبين بمسلسل الفرية السيد احمد المعروف في دولة الامارات بالسيد Leekhaleeji، كل التحية والتقدير له وشرف بزيارتنا في لوكيشن سنوات الجريش".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، فكتبت إحداهن: "ماما حياة الوحيدة اللي نقلت فننا الخليجي للعالم و اللي الكل يعرفها لحد يهجم علي ويقول تبالغين ابداً ما ابالغ المهتمين بالشأن الخليجي من العالم يعرفونها و على مستوى السعودية أنا أحبها وأموت فيها وما أنسى يوم قالت السعودية أمنا ، نختلف أو نتفق على حياة تبقى إيقونة خليجية وثروة فنية عظيمة ، بس فيها عيب كبير أنو هي قليل تجي للسعودية . دعواتنا لها بطولة العمر وهذي بوسة لأم سوزان بتوقيت السعودية".

وعلَّق آخر: "انا مومستغربه الهنود والفلبن وغيرهم اللي يشتغلون بالكويت يتابعون المسلسلات الكويتيه اكثر منا".

وأضاف آخر: "ما شاء الله. يتكلم عربي احسن عن عيالي 😂 الفنانه القديم حياة الفهد. عندها معجبين حتى في الصين".

