موقف طريف يجمع حياة الفهد ومعجب.. "دايمًا تبكين امي"

تواجدت الفنانة الكويتية حياة الفهد في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، وهناك التقت بمحبيها ومعجبيها الذين تهاتفوا لالتقاط الصور معها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يجمع حياة الفهد مع أحد معجبيها، حيث تقدم نحوها أحد الشبان وسط الجماهير المحيطة بها، وقال بصوت عالٍ: "دايمًا تبكين امي"، مُشيرًا إلى مدى إعجابه هو ووالدته بها.

ويبدو أن حياة الفهد لم تستمع إلى ما قاله، لكنها ابتسمت ولوحت للجميع أثناء تنقلها بعربة برفقة زوار آخرين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وأبدوا إعجابهم بتواضع الفنانة القديرة وحبهم لأعمالها الدرامية، فكتبت إحداهن: "كل ادوارها رائعه وهيا اروع ❤️"

وعلَّق أخرى: "دايم أدوارها تبكي أمي تفاعل مع مسلسلاتها لدرجة أسمعه تخانق وتلعن أحيان إذا مظلومة".

وأضافت أخرى: "هذي الفنانه الي تستاهل كل الأحترام والتقدير فنهم جميل ورسالتهم واضحه ولبسهم مستور يستاهلو كل الشكر".

حياة الفهد وأعمالها الدرامية القادمة

تستعد الفنانة القديرة على المشاركة السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها "سنوات الجريش"، الذي يدور حول الأثر الذي ألحقته الحرب العالمية الثانية على عدد من الدول العربية بما فيهم الكويت بشكل خاص.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: حبيب غلوم، وهبه الحسين، وحسن البلام، وبشار الشطي، والممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا. وأشرف على تأليف العمل سامي العلي، ومحمد النابلسي، وهو من إخراج مناف عبدال.