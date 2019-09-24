معز مسعود يقتحم مجال الإخراج.. وشيري عادل بطلة مشروعه الجديد عن المرأة (صورة)

كشف الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود عن اقتحامه مجال الإخراج الفني لأول مرة، من خلال فيلم "Hello Brother" الذي يجسد حادث نيوزيلندا الإرهابي.

فيلم "Hello Brother" تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، وهو من تأليف المؤلف الأمريكي Rick Castañeda.

وقال مسعود في تصريحات له على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، إنه يشارك في كتابة الفيلم، حيث انتهى من كتابة النسخة الأولى منه، كما أنه سيتولى مهمة إخراجه فنيًا.

وأوضح أن قرار إنتاجه لهذا الفيلم العالمي جاء من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلندا الذي أسقط العديد من الضحايا في أحد المساجد، ولمحاربة الجهل والتعصب.

ومن جانب آخر، تحدث معز عن سر ظهوره مع طليقته شيري عادل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أن انفصالهما ليس فنيًا ولهذا السبب يتواجدان معًا في المناسبات العامة.

ولفت إلى أنه يستعد لإنتاج عمل جديد يناقش حرية المرأة في العالم العربي من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم الفنانة شيري عادل ومن إخراج محمود كامل.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة شهد الظهور الأول لمسعود مع شيري عادل بعد الانفصال، حيث رفضت الفنانة المصرية التعليق في وقت سابق على تواجدهما معًا.

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