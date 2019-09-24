حقيقة إصابة هنا الزاهد بـ"فيروس خطير" في سنغافورة وتطورات حالتها الصحية (فيديو)

رد الفنان المصري أحمد فهمي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة زوجته النجمة الشابة هنا الزاهد بفيروس خطير في دولة سنغافورة، أثناء قضائهما شهر العسل هناك.

ونشر فهمي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مقطع فيديو لشخص ما يروي تفاصيل حالة هنا الزاهد ويدعي إصابتها بفيروس خطير، وعلق عليه قائلًا: "اتفضلو يا جماعة.. شوفو إحنا عايشين في وسط إيه".

وأضاف: "فيديو استثمار مرض... وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا".

وأردف الفنان الشاب: "حسبي الله ونعم الوكيل (أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!)".

واختتم: "إحنا متبهدلين في المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟)".

ومن جانبها، كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد بعد نقلها للمستشفى في سنغافورة منذ أيام.

وقالت نهال في تصريح خاص لـ"البوابة": "أحمد فهمي أكد لي أنه وهنا سيعودان بنسبة كبيرة إلى مصر غدًا ولن يستكملا شهر العسل بعد الوعكة الصحية التي أصيبت بها زوجته".

وأضافت: "هنا لازالت ممنوعة من تناول الطعام وتعيش على المحاليل الطبية، بعد إصابتها بميكروب في المعدة".

وتابعت: "يجري الأطباء حاليًا بعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب لها ذلك مشكلات صحية".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في 11 سبتمبر الجاري، وتوجها في اليوم التالي إلى سنغافورة لقضاء شهر العسل.

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