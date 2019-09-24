داليا مبارك تعتذر من الجمهور السعودي وتقطع حفلها بسبب زوجها..فما القصة؟

فاجأت الفنانة السعودية داليا مبارك الجمهور بتصرفها خلال إحيائها لحفلها الغنائي في حائل ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ89 للسعودية، حيث أنها توقفت عن الغناء واعتذرت من الحاضرين وأوضحت أن السبب هو زوجها.

وكشفت داليا مبارك السبب وراء تصرفها هذا أمام الجميع خلال حفلها، موضحة أنها فعلت ذلك لتهنئة زوجها الأمريكي بمناسبة عيد ميلاده وطلبت من الجمهور ذلك أيضًا، وعلقت قائلة: "اذا تسمحولي أتكلم بالإنجليزية فاليوم هو عيد ميلاد زوجي"، وبدأت في الغناء له ثم شاركها الجمهور وتفاعل معها، فيما عبر زوجها عن تقديره لهذا التصرف وظهرت عليه ملامح الرضا والسعادة.

وكانت الفنانة داليا مبارك قد شاركت يوم الأحد في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89 في مدينة حائل على مسرح ملعب نادي الطائي، إلى جانب الفنان العراقي ماجد المهندس، وأشعل كل منهما الأجواء على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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