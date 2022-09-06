أغرب حوادث كأس العالم.. هدف باليد ومقتل لاعب بسبب هدف بفريقه

يعشق العديد من الأشخاص رياضة كرة القدم لدرجة قد تصل إلى الهوس والشغف، وقد يتحول عشق كرة القدم لدى بعض الأشخاص إلى هوس.

وتعدّ بطولة كأس العالم من اهم البطولات الرياضية والخاصة بكرة القدم بشكل خاص حيث تتنافس الدول حول العالم، من خلال منتخاباتهم من أجل الكأس واللقب.

ومع اقتراب مونديال 2022، يترقب الكثير من عشاق كرة القدم هذه المناسبة المميزة، والتي ستقام هذا العام لأول مرة في بلد عربي وهي قطر.

وتزامناً مع اقتراب مونديال قطر 2022 نستذكر في هذا المقال عدد من القصص الغريبة التي حدثت خلال جولات كأس العالم في السنوات السابقة:

1- سرقة كأس العالم

وقعت في عام 1966 أغرب سرقة حول العالم، وفي تفاصيل هذه الحادثة التي صادفت في البطولة الثامنة لكأس العالم والتي أقيمت في قطر، فقد قام أحد اللصوص قبل البطولة بأشهر بسرقة كأس العالم.

ووقعت الحادثة تحديدصا في شهر مارس من عام 1955 حيث سرق كأس جول ريميه خلال المعرض العام في قاعة منستير المركزية في حادثة وصفت بالغريبة والصادمة.

وبعد مرور أسبوع من حادثة السرقة تم العثور على الكأس ملفوفًا في صحيفة في إحدى حدائق جنوب لندن، والغريب في الحادثة ان كلب يدعى ببيكلز هو من عثر على الكأس.

2- الهند تنسحب من مونديال 1950 لسبب غريب

من الحوادث الغريبة أيضًا التي وقعة خلال منافسة كأس العالم، كان انسحاب الهند في بطولة عام 1950 التي اقيمت في البرازيل.

وبالرغم من أن الهند كان الدولة الوحيدة التي تمثل قارة آسيا في هذه البطولة، الا أنها قررت الانسحاب لأغرب سبب قد تعرفه في حياتك.

وجاء انسحاب الهند من البطولة وذلك بسبب رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" طلب منتخب الهند باللعب بدون أحذية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

3- إيرلندا تطالب بتأجيل المباراة من أجل الصلاة

أقيم مونديال عام 1958 وهو البطولة السادسة في تاريخ كأس العالم في السويد، وفي هذه البطولة كان منتخب ايرلندا الشمالية قد قدم طلبًا لاتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" من أجل عدم اقامة أي مباراة لهم يوم الأحد.

وجاء طلب منتخب ايرلندا بسبب صلاة يوم الأحد لوجود 6 لاعبين من المسيحية المتشددين ضمن المنتخب، تم رفض الطلب، وغاب هؤلاء اللاعبين عن المباراة

4- تعليمات للحكّام بالاستحمام بالماء البارد

حصد المنتخب الألماني لقبه الأول في النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم والذي اقيم عام 1954 في سويسرا، وهي النسخة التي شهدت مشاركة عدد من المنتخابات للمرة الأولى مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإسكتلندا.

في هذه النسخة من المنافسة، أصدر اتحاد كرة القدم الدولي عدد من التعليمات الموجهه للحكام بشكل خاص والتي كان أغربها الاستحمام بالماء البارد صباحًا ومساءً.

5- لاعب يكمل المباراة بـ رجل مكسورة

لم يدخل اتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" نظام تبديل اللاعبين على بطولة كأس العالم حتى عام 1970، وبسبب هذا الأمر اضطر أحد عشاق كرة القدم اللاعب الأورغوائي أليسيو ألباريث لاستكمال المباراة رغم الإصابة.

وتفصيلًا لما حدث،في عام 1962 خلال مباراة جمعت الاتحاد السوفيتي والأوروغواي في شيلي فقد تعرض اللاعب أليسيو ألباريث، لكسر في عظم الشظية، لكنه رفض مغاردة الملعب بسبب، عدم وجود نظام التبديل واستكمل المباراة رغم الإصابة.

بالرغم من خسارة الأوروغواي للمباراة إلا ان إصرار ألباريث على استكمال المباراة كان من أبرز أحداث هذا المونديال، وقد أكد عدد من الأطباء لاحقًا ان اليسيو كان من الممكن أن يفقد قدمه بسبب استكماله المباراة رغم الإصابة.

6- هدف مارادونا التاريخي باليد

دييغو أرماندو مارادونا واحد من أبرز أساطير لعبة كرة القدم، وهو لاعب المنتخب الأرجنتيني، ويعتبر مارادونا من الشخصيات المثيرة للجدل.

وبالرغم من مرور ما يقارب الـ 36 عامًا على مونديال عام 1986 الذي أقيم في المكسيك إلا أن الهدفين الذي سجلهما مارادونان في الجولة الربع نهائية ضد منتخب انجلترا لا يمكن نسيانهما حتى يومنا هذا.

دخل الهدفان الذي سجلهما مارادونا في انجلترا بمونديال المكسيك 1986 التاريخ، حيث أن الهدف الأول جاء بعد لمسة يد واضحة، تجاهلها الحكم.

أما الهدف الثاني فقد سجله أسطورة كرة القدم من مسافة 60 م، وهو هدف القرن العشرين.

7- قتل لاعب بعد تسجيل هدف في منتخبه

شهد مونديال عام 1994 الذي اقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أغرب وأبشع حادثة في تاريخ بطولات كأس العالم، وهي مقتل اللاعب الكولومبي أندريس أسكوبار سالداريغا.

أندريس أسكوبار سالداريغا كان يلعب في مركز المدافع، وتم تصفيته في عام 1994 من قبل المافيا الكولومبية، بعد إطلاق 6 رصاصات عليه بسبب تسجيل هدف في فريقه عن طريق الخطًا والتسبب بخروج المنتخب الكولومبي من البطولة.