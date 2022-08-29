بدأ العد التنازلي للحدث الأبرز والأهم يوم 20 نوفمبر المقبل وهو انطلاق كأس العالم، وما يميز مونديال 2022 أنه سيقام لأول مرة في بلد عربي وهي قطر، حيث تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى قطر من أجل هذه المناسبة الضخمة والتي ستستمر مدة شهر، وينتظرها عشاق كرة القدم كل 4 سنوات.

كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالمو، تمتلك ملايين المشجعين في كل بقاع الأرض، ولكنها ليست الرياضة الأولى بالنسبة للنساء، لذلك نقدم لك عزيزي الرجل مجموعة من النصائح التي تساعدك في تحويل زوجتك إلى مشجعة في مباريات كأس العالم، تستمتع بمشاهدة المباريات معك:

نصائح تجعل زوجتك تحب مشاهدة مباريات كأس العالم 2022

1- حاول أن تبدأ من الآن بعمل اشتراكات بقنوات المخصصة للرياضة المدفوعة مثل beIN Sports،بالتفاهم مع زوجتك لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في المنزل مع زوجتك دون الخروج لمشاهدتها في الكافيهات أو عند الأصدقاء لتشعر أنك مهتم بها وأنك تفضل مشاهدة المبارة معها.

2- من الأفضل أن تفكر قليلاً بمشاعر زوجتك، وحاول أن تجذب زوجتك لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى جانبك وتشرح لها عن تفاصيل المباراة والفريق الذي تشجعه، دون تذمر والاستمتاع بوقتكما معاً بشكل أفضل.

3- ناقش أحداث مباريات كأس العالم 2022 وتفاصيلها وقرارات الحكام وطريقة لعب اللاعبين مع زوجتك، وخذ برأيها حول ما إذا كانت المباراة ممتعة والقرارات التي اتخذت خلالها صائبة من وجهة نظرها.

4- احذر من أن تتجاهل وجود زوجتك أو تخبرها برغبتك بمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مع أصدقائك، بل على العكس أخبرها بأنك سوف تكون سعيداً جداً لو أنها جلست إلى جانبك أثناء مشاهدتك المباراة، وحاول أن تشاركها خبرتك وآراءك حول اللعبة لتدفعها للانجذاب أكثر إلى المشاهدة.

5- اشرح لزوجتك بعض قوانين وتفاصيل اللعبة وقواعدها الأساسية حيث أن خبرة النساء على الأغلب قليلة بعض الشيء بكرة القدم، كما أنه من الجيد أن تخبرها بعض التفاصيل و المعلومات حول تاريخ كل فريق و حياة اللاعبين المشهورين فذلك سيخلق لديها رغبة أكبر بالمتابعة.

6- قدم لزوجتك هدية من وحي مباريات كأس العالم 2022 مثل تي شيرت الفريق الذي تشجعة أو قبعة أو وضع ألوان علم المنتخب الذي تشجعه لإضفاء بعض الإثارة والمنافسة على الأجواء، فهذا كفيل بجعلها تشاهد اللعبة بشغف أكبر في المستقبل.

7- حضر لأجواء مشاهدة المباراة مثل تحضير بعض الأطباق اللذيذة والمقبلات "بوشار، مكسرات، شيبس مع ديب، خضار مقطعة، أو شراء الحلوى المفضلة لدى زوجتك لتناولها أثناء مشاهدة المباراة وسيكون الأمر غاية في المتعة لكما وبعيدًا عن الروتين.

8- ابتعد عن التحدي والمنافسة مع زوجتك بحدة ولا تجعل النتيجة السلبية لفريقك تؤثر على مزاجك أو علاقتكما الزوجية، وإذا لم يفوز فريقها الذي تشجعه حاول أن تحتفل معها وعلى العكس إذا خسر فريقها قم بمواساتها، وابتعد عن الجدية.

عبارات جميلة عن كأس العالم 2022

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