  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. مغنية تركية شهيرة ترتبط برجل أعمال عراقي يصغرها بـ 20 عامًا

مغنية تركية شهيرة ترتبط برجل أعمال عراقي يصغرها بـ 20 عامًا

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 01:05
إيبرو جونديش
إيبرو جونديش

تصدّرت المغنية التركية الشهيرة "إيبرو غونديش" وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان أثارت جدلًا كبيرًا بخبر ارتباطها برجل أعمال عربي من الجنسية العراقيى.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل بخطوة غير متوقّعة نحو كاهان يلدريم.. ماذا حصل؟هاندا ارتشيل بخطوة غير متوقّعة نحو كاهان يلدريم.. ماذا حصل؟

إيبرو غونديتش ترتبط رومانسياً برجل اعمال عراقي

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية أنباء حول ارتباط المغنية التركية الشهيرة "إيبرو غونديش" برجل أعمال من جنسية عراقية يصغرها بحوالي 20 عاماً.

وخلال حفلها الغنائي الأخير وبينما كانت تقدّم مجموعة الأغاني الخاصة بها على المسرح وأمام الجمهور اقتربت إيبرو خلال الحفل من الرجل العراقي والذي يدعى "رسان خوشناو" وهمست له بكلمات لم يسمعها احد.

ولكن ما لبث أن أعلن رسان خوشناو عن حبه الكبير للمغنية التركية بشكل علني وامام الجمهور، مما أثار جدل حول العلاقة الرومانسية التي بينهما والتي لم تكشف تفاصيلها بعد.

إيبرو غونديتش

نبذة عن علاقة رسان خوشناو بالمغنية التركية

حرص رجل الأعمال العراقي المشهور رسان خوشناو متواجداً دائماً في الصفوف الأمامية في كل حفلة للمغنية التركية وهو يستمتع ويشاهدها حيث أنه لم يترك أي حفل لها منذ سنوات.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل بخطوة غير متوقّعة نحو كاهان يلدريم.. ماذا حصل؟هاندا ارتشيل برموش مخيفة وشعر أزرق.. وهذا سبب الإطلالة الغريبة

وكشفت مصادر اعلامية تركية بأن رجل الأعمال العراقي هو رسان خوشناو وينتمي الى قبيلة خوشناو في العراق واشتهر بعلاقاته المتشعبة مع افراد المجتمع التركي.

ولم تصرّح النجمة التركية عن أي تفاصيل أخرى حول ارتباطها برجل الأعمال العراقي كما أنها لم توضح طبيعة العلاقة بينهما ولكن يزعم الكثير من المتابعين بانها قد تكون بصدد مشروع الزواج.

إلا أن التفاصيل المتداولة بأن الارتباط تم منذ 3 أسابيع وأنها تتواجد في مدينة دبي الإماراتية حاليًا معه وتبحث عن مدرسة لابنتها.

كلمات دالة:إيبرو غونديتشأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرزواج المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...