مغنية تركية شهيرة ترتبط برجل أعمال عراقي يصغرها بـ 20 عامًا

تصدّرت المغنية التركية الشهيرة "إيبرو غونديش" وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان أثارت جدلًا كبيرًا بخبر ارتباطها برجل أعمال عربي من الجنسية العراقيى.

إيبرو غونديتش ترتبط رومانسياً برجل اعمال عراقي

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية أنباء حول ارتباط المغنية التركية الشهيرة "إيبرو غونديش" برجل أعمال من جنسية عراقية يصغرها بحوالي 20 عاماً.

وخلال حفلها الغنائي الأخير وبينما كانت تقدّم مجموعة الأغاني الخاصة بها على المسرح وأمام الجمهور اقتربت إيبرو خلال الحفل من الرجل العراقي والذي يدعى "رسان خوشناو" وهمست له بكلمات لم يسمعها احد.

ولكن ما لبث أن أعلن رسان خوشناو عن حبه الكبير للمغنية التركية بشكل علني وامام الجمهور، مما أثار جدل حول العلاقة الرومانسية التي بينهما والتي لم تكشف تفاصيلها بعد.

نبذة عن علاقة رسان خوشناو بالمغنية التركية

حرص رجل الأعمال العراقي المشهور رسان خوشناو متواجداً دائماً في الصفوف الأمامية في كل حفلة للمغنية التركية وهو يستمتع ويشاهدها حيث أنه لم يترك أي حفل لها منذ سنوات.

وكشفت مصادر اعلامية تركية بأن رجل الأعمال العراقي هو رسان خوشناو وينتمي الى قبيلة خوشناو في العراق واشتهر بعلاقاته المتشعبة مع افراد المجتمع التركي.

ولم تصرّح النجمة التركية عن أي تفاصيل أخرى حول ارتباطها برجل الأعمال العراقي كما أنها لم توضح طبيعة العلاقة بينهما ولكن يزعم الكثير من المتابعين بانها قد تكون بصدد مشروع الزواج.

إلا أن التفاصيل المتداولة بأن الارتباط تم منذ 3 أسابيع وأنها تتواجد في مدينة دبي الإماراتية حاليًا معه وتبحث عن مدرسة لابنتها.