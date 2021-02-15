مغني الراب السعودي دايلر في أول ظهور بعد خروجه من السجن وهذا ما قاله (فيديو)

أطل مغني الراب السعودي عبد العزيز الدليجان الشهير بـ"دايلر" على متابعيه في أحدث ظهور له على تطبيق سناب شات، وذلك بعد خروجه من السجن مفاجئًا الجميع بمظهره الجديد بعد أن قص شعره بالكامل.

- أحدث ظهور لمغني الراب السعودي دايلر

في الحقيقة كان المظهر الذي أطل به دايلر بعد خروجه السجن وهو حليق الرأس قد دفع البعض لتداول أنه تم حلاقة شعره كاملًا وهو داخل السجن، ليستفز هذا الأمر دايلر الذي أكد أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات قائلًا: "لكل الذين يقولون قرعوني هذه شائعات وكلام فاضي وهذا كلام الإعلام".

وكانت محكمة الجنايات في دبي أخلت مؤخرا سبيل "دايلر" بعد أن قضى 11 شهرًا داخل أحد السجون في الإمارات، وذلك بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي، فيما برأته من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: