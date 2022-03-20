مغني الراب عفروتو يثير غضب المتابعين.. "أداء مناسك العمرة مع صديقتي ليس حرامًا"!

أثار مغني الراب المصري عفروتوغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعه بصديقته في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة.

شارك عفروتو سلسلة صورة تجمعه بأصدقائه أثناء أدائهم مناسك العمرة، لكن ما أثار حفيظة متابعيه هو التقاطه صورة برفقة صديقتة البلوغر المصرية ‎روما الدالي‎ أمام الكعبة المشرفة، حيث علَّق: "أداء مناسك العمرة مع صديقتي ليس حرامًا، وخليكم في أخطائكم الشخصية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور عفروتووأبدوا غضبهم إزاء عدم احترام الثنائي قدسية المكان وحرمته، فكتب إحدهم: "لا حرام حرام حرام مو بكيفك تحلل وتحرم صديقتك يعني مو حليلتك فشلون تاخذها معاك وتنزل وياها بنفس الفندق ويمكن الله اعلم بنفس الغرفه عيب عليك".

وأضاف آخر: "وليش بتصور اخطائك الشخصية طالما نخلينا فحالنا!!شو هالشيزوفرينيا القوس قزح تبع هالعصر الرمادي".

وأضاف آخر: "وين وصلنة لدرجة تاجرون بأسم الدين وفوكاها تصور وية صديقتك بنص الحرم وتكول مو حرام منو انته حتى تفتي فتوة بكيفك الحرام معروف والحلال معروف ياهوه الي اجه واخذ صورة يم الكعبة وشفوني المفروض عقوبة الي ينشر هيج صور ومايسمحولهم صارت كلش ماصخة مكان مقدس وله احترامة وقدسيتة شالتكم الكعبة وخلصتنه من هل الشكول".