مطرب تركي شهير يُقتل ذبحاً بشكل صادم.. والسبب "لا يعرف الاغنية"

أثار خبر مقتل المغني التركي الشهير "أونور شينير" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لقي أونور مصرعه ذبحاً على يد مجموعة من الأشخاص.

تفاصيل مقتل المغني التركي أونور شينير

كشفت الصحف والتقارير التركية بان المغني التركي الشهير كان يسهر في أحد الأماكن الترفيهية في مدينة أنقرة، وذلك من أجل تأدية عرض غنائي في الملهى الذي يتواجد به.

وخلال غنائه دخلت مجموعة من الأشخاص ويبلغ عددهم ثلاثة أشخاص إلى الملهى الذي يغني به أونور، وقاموا بطلب اغنية معينة من أجل تاديتها على المسرح.

إلا أن النجم الراحل أخبرهم أنه لا يعرف هذه الأغنية، ولا اللحن الخاص بها، ولم يكن يعلم أونور ان عدم معرفته بهذه الأغنية ستتسبب بإنهاء حياته، حيث دخل هؤلاء الأشخاص بجدال معه لتتحول إلى مشاجرة، ويبادر أحدهم لذبح أونور بطريقة بشعة.

وقال شخص من المتواجدين وقت الحادثة عن تفاصيلها: "سمعنا صوت كسر زجاج وسقط النجم اونور على الأرض وهو غارق بدمائه، حيث قام احدهم بقتع شريان الرقبة"، وهرعت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وألقت القبض على هذه المجموعة بما فيها القاتل.

İnanamıyorum.

Onur!

Güzel kardeşim!

Nasıl kıydılar sana?

Hem de bir istek şarkısı için!

Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz...#OnurŞener pic.twitter.com/4Oks4LKKhM — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022

نبذة عن أونور شينير

بدأ النجم التركي "اونور شينير" مسيرته الموسيقية عندما نجح في مسابقة O Ses Türkiye وهو يبلغ من العمر 45 عاماً وله أغنية شهيرة تحمل عنوان Show Must Go On، كما له دويتو غنائي مع النجمة العالمية "هاديسا".