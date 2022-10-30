مغني هوليوودي شهير يهجم على معجب ويحطّم الكاميرا الخاصة به

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغني الهوليوودي الشهير "ستيف لاسي" أثار من خلاله جدلًا كبيرًا وذلك خلال احيائه حفل غمائي له مؤخرًا.

ستيف لاسي يهاجم معجب في حفله الغنائي

ظهر المغني الشهير في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقدّم أغانيه خلال حفله الغنائي في منطقة نيوأورلينز، ضمن حفل كبير تواجد به العديد من المعجبين.

وكان النجم الشهير يقف على المسرح وهو يقدم أحد أغانيه خلال الحفلة حيث قام بشكل مفاجىء بتناول كاميرا أحد المعجبين وهو يشعر بغضب شديد وحطمها على أرض المسرح بطريقة صادمة وأثارت ضجة كبيرة.

ولم يكتف ستيف بتحطيم الكاميرا على المسرح بل قطع حفله الغنائي وخرج وغادر الحفل وترك الجمهور والمسرح دون الكشف عن سبب هذا الغضب الشديد الذي شعر به.

تعليق ستيف لاسي على الحادثة

وحرص الفنان العالمي بعد مغادرة الحفل على توضيح تفاصيل الحادثة، وتوجه إلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب منشور جاء فيه: "أريد أن أشكر كل من تواجد في الحفل من أجل المتعة وليس بهدف التصوير وتوثيق الحفلة"

وأ ضاف الفنان العالمي قائلًا: "لن أقدم اعتذاري لأي شخص فأنا لا ادين بالاعتذار لأي أحد، فهو من قام برمي الكاميرا علي، وكان من الممكن أن أتصرف بطريقة أفضل، وتكون ردة فعلي أكثر احترافية، لكنني انسان ويجب أن اتعلم من اخطائي"