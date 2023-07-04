مفاجأة من العيار الثقيل..ممثلة سبب في وفاة زيزي مصطفى

فجَّرت الفنانة المصرية تغريد فهمي مفاجأة من العيار الثقيل حول أسباب وفاة صديقتها الممثلة زيزي مصطفى، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "المنسي" مع الإعلامية إنجي هشام.

تغريد فهمي تكشف سبب وفاة زيزي مصطفى

وأشارت فهمي إلى أن زيزي توفيت بسبب ارتباط زوجها الفنان يسري مصطفى بفنانة أخرى، لافتةً إلى أنها كانت إلى جانبه طيلة فترة مرضه وتواجده في المشفى، لكن بعد شفائه قابلها بالزواج من ممثلة أخرى، وقالت: "اتوفت بسبب فنانة موجودة دلوقت في الوسط، لأنها كانت متجوزة يسري مصطفى وكان تعبان جدا وكانت زيزي قاعده جنبه الفترة دي ولما شد حيله في ممثلة اتجوزها وزيزي مأعلنتش بقيت أنا اللي عارفة وهي عارفة ومحدش يعرف".

وأوضحت أن الجميع لم يعلم بزواج يسري سواها هي وزيزي، والتزمت الصمت إزاء الموضوع، لكن بدأ الأمر يؤثر على نفسيتها بعدما بدأ الموضوع يتكشف للبعض.

ولفتت إلى أنها تحدثت مع يسري الذي أعرب عن ندمه للزواج على زيزي، مُضيفة: "كان بيحكي أنه في الشقة اللي أجرها في وسط البلد لما بيفتح التليفزيون يلاقي زيزي على الشاشة كأن ربنا بيحذره".

وكشفت أن الفنانة التي تزوجها يسري كان بدافع المصلحة، إذ كانت تطلب منه أن يهاتف المخرجين من أجل ضمها في أعمالهم، وحينما لم يلبي طلبها، انفصلت عنه.

وحول ما إذا كانت الفنانة على قيد الحياة، أشار إلى أنها موجودة الآن وتشارك في بعض الأعمال.