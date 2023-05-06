كاتي بيري تثير سخرية الجمهور في حفل تتويج الملك تشارلز .. فيديو

يقام حاليًا حفل تتويج الملك البريطاني الجديد الملك "تشارلز" ملكاً ورئيساً للممكلة المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من الحكّام ورؤساء دول العالم المختلفة.

وبدأ التتويج اليوم السبت حيث أنه سيستمرّ لمدة ثلاثة أيام من الاحتفالات في المملكة المتحدّة بأكملها، وستكون هذه الاحتفالية هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب الـ 70 عامًا.

كاتي بيري تتصدر الترند بسبب تصرفها في حفل تتويج الملك تشالز

وخلال اليوم الأول من حفل تنصيب الملك تشارلز حضر عدد كبير من النجوم والمشاهير وذلك لإحياء الحفل الملكي الكبير، وكان من ضمن الحضور النجمة العالمية كاتي بيري.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الهوليوودية "كاتي بيري" في الحفل وكانت ترتدي ملابس رسمية باللون الوردي الفاتح كما وضعت قبعة ضخمة على رأسها.

وخلال تواجدها مع الحضور التقطت عدسات الكاميرا فيديو للندمة العالمية ظهرت به تائهة وتبحث عن مقعدها المخصص لها للجلوس خلال حفل تنصيب الملك تشارلز.

وبقيت كاتي تتلفّت يميناً ويساراً بحثاً عن المقعد بينما كانت تسأل الحضور حول مكانها، ولم يقترب أحد منها لمساعدتها على ايجاده.

وأثار هذا الفيديو سخريّة الجمهور الذين أكّدوا بأن كاتي بيري لم تشاهد مقعدها بسبب ضخامة قبعتها، كما أن عدم انتباه أحد عليها واعطائها اي اهتمام هو ما أثار سخريتهم بالكامل.