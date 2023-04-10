بعد انسحابه سابقًا.. مكسيم خليل نجم النسخة العربية من حب للإيجار

يتصدر الفنان السوري مكسيم خليل حديث الجمهور في الموسم الرمضاني الحالي بسبب دوره في المسلسل المثير للجدل ابتسم أيها الجنرال الذي يجسد فيه شخصية الرئيس فرات وهي شخصية افتراضية تحكم دولة افتراضية.

وكان الفنان السوري قد أعلن انسحابه من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي حب للإيجار بسبب انشغاله بتصوير ابتسم أيها الجنرال، ليتم الإعلان عن تحويله إلى نسخة سعودية.

مكسيم خليل نجم النسخة العربية من المسلسل التركي حب للإيجار

عادت الأنباء للتداول حول انضمام الفنان السوري إلى النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار بعد انسحابه سابقًا من العمل والإعلان عن تحويله إلى نسخة سعودية.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت حول إن الفنان السعودي مهند الحمدي سيكون نجم النسخة السعودية من العمل، لكن يبدو أن صناع المسلسل تراجعوا عن قرار تحويله إلى نسخة خليجية وعادوا للعمل على النسخة العربية.

وفي حال صحت هذه الأخبار من المقرر أن يجسد مكسيم خليل دور عمر والذي أدّى شخصيته النجم التركي الشهير "باريش أردوتش"، كما ستكون الى جانبه النجمة السورية "نور علي".

وكشفت مصادر قريبة بان تصوير المسلسل سيكون قريباً في تركيا وذلك لعرضه خلال الوقت اللاحق.

مكسيم خليل يتألق في "ابتسم أيها الجنرال"

ويشار بان النجم السوري "مكسيم خليل" يتألق في الوقت الحالي في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" والذي يدور في اطار سياسي درامي حول السلطة.

ويدور صراع ما بين شقيقين اثنين حول السلطة بالاضافة الى مواجهتهم للعديد من الفضائح والمصائب.