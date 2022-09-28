مكسيم خليل يفجع بوفاة شخص قريب له.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فجع الفنان السوري مكسيم خليل بخبر وفاة عمه غسان خليل، ونعاه بكلمات مؤثرة تصف طيبته وعطفه والحياة القاسية التي عاشها، مُعربًا عن حزنه لرحيله.

مكسيم خليل ينعي عمه





وشارك مكسيم خليل عبر خاصية الستوري في إنستغرام صورة لعمه غسان، أرفقها بتعليق كتب فيها: "عمي "الطيب" جداً.. لم تكن الحياة على قدر ماتحب.. لم تكن وفيّة..ولم تكن واسعة الصدر.. كما كنت تتمنى و تستحق.. وداعاً.. بوسع الكون... غسان خليل الله يرحمك... تعازيي لمرت عمي الطيبة لوريت..واولاد عمي نظير و ميشيل خليل".

مكسيم خليل ينعي والدته

وقبل عدة أسابيع نعى مكسيم والدته ستيلا خليل في ذكرى وفاتها الأولى، وكتب: "سنة يا ماما..صار عمرك الجديد سنة..هاد العمر ..يلي ما رح يخلص..هاد العمر يلي فيه ما بيكبر..غير حبي ..و غير قديش اشتقتلك..هاد العمر يلي معه ما بتكتر ..إلّا الصور الملونة وصور الابيض والاسود".

وأضاف: "هاد العمر يلي اتسكرت معه كل اوجاعك..وفتحلي شباك جديد من وجع و حزن ..وقف عليه كل ماهبت نسمة منك ..بتشبه مسكة ايديكي..فيها سلام ..فيها حب ..فيها خوف وفيها حنية..نسمات مابتخلص من شباك ما رح يتسكر".

وتابع: "صدقيني كله مو مهم..المهم تكوني مرتاحة ..وروحك عمتلف الشام ..متل ماكانت دائماً تحب..شكراً ماما …. على كل شي".

مكسيم خليل يبدأ تصوير مسلسل "ترتيب خاص"

وعلى الصعيد الفني، بدأ الفنان السوري تصوير مسلسل "ترتيب خاص" إلى جانب الفنانة السورية لين غرة، والفنان العباس النوري، كضيف شرف.

والعمل من إنتاج شركة فالكون فيلمز ومن إخراج ميار النوري، نجل عباس النوري، وهو من تأليف ميار بالشراكة مع فؤاد يمين ورامي عواض.

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والغموض، ويتألّف من 8 حلقات، ومن المتوقع عرضه على إحدى منصات البثّ التدفّقي.