ملحن مصري يؤكد زواجا سرًا من منة فضالي ويكشف السبب الحقيقي وراء انفصالهما!

منة فضالي

أكد الملحن المصري محمد ضياء الدين ما قالته الفنانة المصرية منه فضالي مؤخرًا في احد البرامج حول زواج سري جمعهما، واكد ضياء الدين أنه تزوج من فضالي في عام 2008 وان زواجهما لم يدم اكثر من عام.

وقال ضياء الدين أنه تزوج فضالي بقد زواج و2 شهور مؤكدًا انه يرفض أي علاقة محرمة، إلا انه نفى جميع الاتهامات التي قالت فيها فضالي ان سبب انفصالهما هو تعرضها للضرب والعنف من قبل الملحن ضياء الدين.

وأضاف بانه سبب انفصالهما انه لم يتحمل شخصيتها وهناك محادثات تُثبت أنه لم يكن يعنفها، واستطرد بأنه صُدم بسبب تصريحات فضالي وقام بالتحدث معها وسؤالها عن سبب هذه الاتهامات الكاذبة خصوصًا انه مر على زواجهما وانفصالهما سنوات طويلة، وان فضالي أجابته بانها كانت مضطرة دون توضيح سبب اضطرارها لهذا الامر.

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