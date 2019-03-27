ملكة البوب التركي يشيم سالكيم: نادمة لأنني لم أتزوج المطرب فيردا أنيل قبل 31 عامًا!

ملكة البوب التركي يشيم سالكيم

في أمسية غنائية رائعة نظمها النجم هاكان إيرين وشارك فيها كبار نجوم البوب التركي، وفي مقدمتهم النجمة التركية يشيم سالكيم، والثنائي الغنائي الرائع ايدا & متين أوزوكلو، ونجم البوب المحبوب فيردا أنيل، كشفت يشيم سالكيم النقاب عن حب عمرها الضائع.

وبحسب موقع "خبر ترك" التركي، فقد قدم النجوم وصلة غناء متصلة على المسرح لمدة ثلاث ساعات ونصف، حيث امتلأت القاعة عن بكرة أبيها، وفي ختام الحفل فاجأت النجمة الجميع باعترافها بأنها نادمة على عدم زواجها من المطرب فيردا أنيل.

وقالت يشيم التي كانت تربطها علاقة حب بالمطرب فيردا أثناء دراستهما معًا في معهد الموسيقى: "ليتني تزوجت من هذا الرجل، فقد كان بإمكاننا الزواج قبل 31 عامًا مثل الثنائي إيدا $ متين اوزوكلو، ولكن حبنا تحول لصداقة".

يذكر أن يشيم أصدرت ألبومها الأول في العام 1993 وعملت على موسيقى البوب التركية وفي العام 1996 ، بدأت التمثيل أمام الكاميرا بفيلم قاطع الطريق، ثم بدأت مشوارها الفني في مجال السينما والتمثيل العام 2001 من خلال دورها البطولي في فيلم المغنية، ووصلت الى قمة شهرتها بحصولها على جائزة البرتقالة الذهبية، والتي تعد بمثابة أوسكار السينما التركية، وأبرز أعمالها هي "السفن الصامتة"، و"لقد تغير أبي كثيرًا يا أمي"، و"وقت السهر"، فيما أصدرت 16 ألبومًا غنائىًا وشاركت في 3 مسرحيات.

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