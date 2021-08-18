ملكة جمال آسيا تقبل تحدي إزالة المكياج.. أيها أجمل قبل أم بعد؟

دائمًا ما يثير المذيع العراقي نزار الفارس الجدل بأسئلته الجريئة لضيفاته من نجمات الوطن العربي، وفي لقائه الأخير مع ملكة جمال آسيا شنيار أحمد تحداها على فعل قد ترفضه بعض الفتيات.

حلَّت شنيار أحمد ضيفةً في برنامج "مع الفارس"، وخلال اللقاء باغتها المذيع بطلب وتحداها بإزالة مكياجها على الهواء مباشرة مع استكمال الحوار دون أي مستحضرات تجميل، وعلى الفور وافقت على طلبه وقبلت التحدي ثم عادت لاستكمال اللقاء بثقة كبيرة.

وأكَّدت شنيار على ثقتها بنفسها، وقالت: "الحمد لله عندى ثقة بالنفس.. المكياج يبرز الجمال وأرى أن كل فتاة لديها شيئا جميلا.. المكياج لا يخلق شكلا".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد بجمالها الطبيعي وبين من أشار أنها خضعت لعمليات تجميل وإجراءات جمالية لتحظى ببشرة مثالية.

فعلَّق أحد المتابعين: " أصلا طلعت أحلى بلا مكياج ، عوف الناس بحالها يمعود".

وكتب آخر: " جميله بكل حالاتها والثقة فد شي".

من جهة أخرى، رأى البعض أن جمالها غير طبيعي، فعلَّق أحدهم: " هاي جذابه كل جسمها تجميل أكبر جذابه احنا نعرفه أكثر منك حتى باجذب اخذ هاي لقب".

وكتب أحد المتابعين منتقدًا المذيع وأسئلته التقليدية: " العلماء وصلو للمريخ وانت مسحي مكياجج على الهوا واو شنو هل اختراع والانجاز العظيم بحيث صار مثير للجدل".

وعلَّق آخر: " ولله اني ماحب اعلق بس ليش بحلقه داليا نعيم من سألتك مكياجه اوفر دكولله لا وماطلبت تمسح مكياجه مع العلم داليا نعيم تمكيج لخبال مو بعقل ع الاقل هاي لبنيه مكياجه مرتب وحلو ولواكه زايده منك تطلب تمسح مكياجه بس حلو لبنيه ثقته بروحه حلوه".

نزار الفارس وداليا نعيم

أطلَّت الإعلامية والممثلة العراقية داليا نعيم ضيفة في نزار الفارس، وسألها الأخير بشأن صلاتها وثقافتها الدينية، وقال: "معلوماتك الدينية شو اخبارها متى اخر مرة صليتي".

ورغم وضوح مدى انحراجها من السؤال، أجابت نعيم بمنتهى الصراحة عى السؤال مع بعض الشعور بتأنيب الضمير، وقالت: "انا على طول اقول سأستمر بالصلاة بس صدقني مرات لما اشوف الوقت وهذه الخبصة مال الحياة صدقني انا مثلا عندي برنامج وياك مثلا صار وقت الصلاة شلون تبغيني اصلي؟".

وأوضحت أن المكياج هو أحيانًا ما يمنعها عن أداء فريضة الصلاة، وأشارت أنها إما أن تُداوم على الصلاة أو أن لا تصلي أبدًا، وتابعت: "مو غلط ان شاء الله استمر على الصلاة لان مو لازم انا اصلي اليوم وما اصلي غدا هذا الموضوع غلط".