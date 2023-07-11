انخفاض تقييم المسلسل الكوري ملك الأرض .. والشركة المنتجة تصدر بيانًا

هبط تقييم المسلسل الكوري ملك الأرض king the land على منصة IMBD العالمية إلى 2 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 8.5. كما هبط تقييم العمل على محرك البحث غوغل إلى 11% فقط.

وجاء هبوط تقييم العمل والنزول الكبير في أرقامه بعد الحملة الكبيرة التي أطلقها ضده الجمهور العربي على مواقع السوشال ميديا بسبب إهانته العرب ضمن أحداثه.

ويعرض العمل على منصة نتفليكس العالمية وقناة JTBC الكورية، وأثار الكثير من الجدل في الساعات الماضية.

الشركة المنتجة لمسلسل ملك الأرض تصدر بيانًا رسميًا:

أصدرت الشركة المنتجة للعمل بيانًا رسميًا أكدت من خلاله أن الشخصية التي ظهرت في المسلسل وأثارت الكثير من الجدل شخصية خيالية ولا تمس الواقع أبدًا.

وزاد بيان الشركة من غضب الجمهور لعدم تقديمها اعتذارًا رسميًا على المشهد، بالإضافة إلى رفضها حذف المشهد المسيء للعرب.

مسلسل ملك الأرض يسيء للعرب

تسببت الحلقة السابعة من العمل بضجة كبيرة وحالة من الغضب بين الجمهور العربي بعد ظهور شخصية أمير عربي مرتديًا الزي التراثي العربي كشخص بدون أخلاق.

وظهرت هذه الشخصية لرجل ثري خليجي يسهر في أماكن مشبوهة ويعجب بكل فتاة يراها ويحاول إقامة علاقة معها.

واعتبر الجمهور أن الحلقة أهانت العرب وأساءت لهم بشكل كبير، مطلقين حملة لمقاطعة المسلسل.

تعليقات المتابعين على الحلقة الـ 7



انتقل المتابعون الى التعليق على الحلقة من مسلسل "ملك الأرض" وقال أحد المتابعين: "ايش ذا الي يصير؟ لهدرجة يجيبون شخص يمثل انو عربي ويجلسونه مع بنات من متى العرب احنا كذا؟".



كما قال آخر: "الي صار بالحلقة 7 من المسلسل مو عادي يعني جابو أمير عربي لأشهر فندق وخلوه مع بنات بالبار وخلوه يغازل البطلة كأنه أول مرة يشوف بنات، ليش حطوا عربي بالتحديد؟".