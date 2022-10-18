weak hero مسلسل كوري جديد يُحاكي قصة مختلفة.. محاربة العنف بالعقل

طرح البوستر الرسمي للمسلسل الكوري الجديد المنتظر Weak Hero والذي يُحاكي قصة مختلفة، وجرى تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل المسلسل الكوري Weak hero

طرحت وكالة Maroo الكورية البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل الكوري الجديد Weak hero، وتدور قصة المسلسل حول طالب مجتهد ومثالي جدًا في مدرسته.

وبالرغم من تفوقه الدراسي وقدراته العلمية الكبيرة، إلا ان هذا الطالب ضعيف جسديًا، ويحاول تجنب المشاكل بشكل واضح، ويتعرض بشكل دائم للعنف والتنمر.

يعمل هذا الطالب على حل مشكلة العنف التي يتعرض لها، والمعارك التي تحدث بمدرسته من خلال استخدام العقل، ويبذل كل قدراته العقلية وذكاءه للسيطرة على المشاكل والعنف وحله بطريقة مختلفة.

وينتمي هذا العمل إلى فئة الاعمال المدرسية التي تتناول حياة الطلاب والمشاكل التي يتعرضون لها في قالب أكشن وإثارة، وأسلوب مختلف، ومن المتوقع أن يحقق النجاح الكبير.

بارك جايهون نجم المسلسل الكوري Weak hero

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع العمل، وبدأت التساؤلات حول النجوم المشاركين فيه، وتم الكشف بان النجم الكوري الشهير "بارك جايهون" سيجسد الشخصية الرئيسية في العمل، حيث يجسد شخصية البطل الرئيسي "يون ساي اون"، ويشهد هذا المسلسل عودة النجم بارك جيهون الى الدراما الكورية بعد فترة طويلة من الغياب.

وقدم النجم الكوري بارك جايهون العديد من الأعمال المميزة وخاصة دوره في مسلسل At a Distance Spring is Green، الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلاله.