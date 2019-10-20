ملياردير مصري ينشر نكتة عن مظاهرات لبنان..ورامي عياش يرد: "نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها"!

وضع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نفسه في مأزق وتعرض للكثير من الانتقادات، وذلك بعد قيامه بنشر تغريدة على تويتر جاء فيها نكتة عن مظاهرات لبنان الحالية، ليأتي الرد سريعًا من قبل نجوم لبنان مثل رامي عياش وناشطين آخرين أيضًا.

وكان ساويرس قد كتب في تغريدته ممازحًا، عن الفرق في الجمال بين نساء لبنان واليمن، وعلق قائلًا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

فإثارت هذه التغريدة جدلًا واسعًا، ولم يتأخر النجم اللبناني رامي عياش عن الرد، فكتب تغريدة ردًا على مزحة ساويرس وقال: " صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة .

نتمنى منك ازالة التغريدة . https://t.co/wCTNOaD93j — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

وعبّرت أيضًا الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن انزعاجها من مزحة ساويرس، فغردت أيضًا: " والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!".

والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة #عيب https://t.co/5P0e1ohdrg — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

وبعد أن شعر رجل الأعمال المصري أن هناك الكثير من لم يتقبل هذه المزحة، عاد وغرد لاحقًا وقال: "حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق وناقل الكفر ليس بكافر".

حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت https://t.co/5epYOIyP34 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: