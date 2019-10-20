نادين الراسي في مظاهرات لبنان وتحرق الإطارات في الشارع : "ريحة الفساد أقوى بكثير" ( فيديو)

بعد انضمام العديد من النجوم اللبنانيين إلى المظاهرات التي انطلقت مؤخرًا في لبنان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية السيئة، ظهرت يوم أمس بين المتظاهرين النجمة نادين الراسي وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الذي قامت من خلاله بحرق الإطارات في الشارع تعبيرًا عن غضبها وعن الحال الذي وصلت إليه.

ووجهت الراسي رسالتها أمام الكاميرا لكل شخص يشاهدها وهي متواجدة بين المتظاهرين وقالت: " احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها".

والجدير بالذكر أن المظاهرات في لبنان لا زالت مستمرة، حيث بدأ الشعب بالنزول والاحتجاج خاصة بعد وضع الحكومة ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتسب وغيره، بالإضافة إلى ضعف أجهزة الدولة بالتعامل مع حرائق لبنان الأخيرة والتي خلفت وراءها مناطق منكوبة.

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