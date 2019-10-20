والدة حلا الترك بإطلالة جديدة وتعلّق: "جميلة ووحيدة"! (صورة)

مرة أخرى، واصلت السيدة منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك نشاطها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رحيل ابنتها للعيش مع والدها المنتج محمد الترك، وتخليها عن الحجاب الذي أثار الجدل حولها بشكل كبير.

وبعد أن استطاعت والدة الترك أن تجذب الأنظار لها عبر حسابها على إنستغرام بإطلالتها بالفستان الأحمر في وقت سابق، نشرت أحدث صورها مجددًا وشاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل، حيث ظهرت أثناء تواجدها في أحد مراكز التجميل وتغزلت بنفسها قائلة: "أنت تمامآ مثل القمر..جميلة ووحيدة".

ولفتت هذه الصورة أنظار متابعيها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات الإيجابية وتغزلوا أيضًا بجمالها، وأكدوا لها أنها ليست وحيدة بل جميع محبيها إلى جانبها، بالإضافة إلى أنهم أخبروها بأن حلا الترك جميلة لأن والدتها كذلك.

يشار إلى أن السيدة منى السابر تعرضت الفترة السابقة للكثير من الانتقادات اللاذعة بسبب قرارها بالتخلي عن الحجاب، وأثارت الجدل بشكل كبير خاصة بعد ظهورها المتكرر على مواقع التواصل بإطلالات مختلفة وبتسريحات شعر ومكياج كامل.

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