حليمة بولند تثير الجدل  بعد تمزّق فستانها: "الحين شسوي مادري"! (فيديو)

تجاهلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جميع الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار بسبب تصرفاتها وتعليقاتها المثيرة للجدل، وواصلت ما تقوم به عادة كنشر تفاصيل من يومها عبر حسابها على سناب شات، وآخر ما شاركته مع الجمهور خبر تمزّق فستانها وحزنها على ذلك خاصة أنها كانت على وشك حضور إحدى الحفلات.

وظهرت بولند في الفيديو الذي نشرته وهي تعرض لمتابعيها فستانها الذي تمزق من إحدى الجهات، وعبّرت عن حزنها حيث أنها كانت جاهزة لحضور الحفل وانتهت من تسريح شعرها ومكياجها، وعندما قررت ارتداء الفستان علقت: " انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة".

وكانت بولند قد عرضت مشكلتها مع الفستان الممزق قبل أن تحضر الحفل الذي قدمته مساء الجمعة في قاعة البركة بفندق "كراون بلازا" في الكويت، ورحبت من خلاله بعدد من النجوم والفنانين العراقيين مثل أصيل هميم وحسام الرسام وغيرهم.

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