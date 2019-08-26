ممثل وإعلامي مصري شهير متهم بالاعتداء بالضرب على طفله بالتبني (تفاصيل)

لحظات حرجة يواجهها الإعلامي والممثل المصري تامر شلتوت، وذلك بعد انتشار قصته مع طفله بالتبني، حيث اعتدى عليه بالضرب في الساحل الشمالي، وبالتالي رفعت ضده شكوى من أحد الأشخاص الذين رأوا ما حدث، وخضع للتحقيق في وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي التفاصيل، اعتدى الممثل والإعلامي تامر شلتوت على طفله بالتبني وتم التحقيق معه لاحقًا في وزارة التضامن الاجتماعي، وبحسب ما ذكر شقيقه، هو ليس اعتداء وضرب بالفعل، ولكن كان القصد من الضرب بأن يكون كنوع من التوبيخ وعدم تكرار فعل الأمر الخاطيء، إلّا أن البعض وجدوا فرصة مناسبة لإثارة الضجة حول الأمر وبالفعل نجحوا بذلك.

ومن المعروف أن الممثل والإعلامي تامر شلتوت يقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري، إلى جانب بعض المشاركات في الأعمال الدرامية والسينما مثل مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري، وفيلم "يجعلو عامر".

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