ممرضات يكشفن تفاصيل صادمة عن منة شلبي خلال فترة عملهن لديها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بخبر اتهام الفنانة منة شلبي لممرضات بالإهمال الطبي لوالدتها خلال فترة رعايتهن لها، وبالفعل وصلت الأمور إلى حد تحرير الفنانة المصرية محضرًا ضد الممرضات بشكل رسمي.

في المقابل، وفي ظل أن لا أحد يعلم الحقيقة إلّا الله، أطلق عدد من الممرضات عدة هاشتاجات تتهم منة شلبي بالعنصرية وإساءة معاملة الممرضات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالبت الممرضات بتدخل نقابة التمريض لإنقاذ زميلاتهن وسط شهادات مختلفة حول معاملة منة شلبي ووالدتها لهن، ومن أبرز تلك الشهادات كانت ممرضة تدعى ميار والتي قالت في منشور لها أنها عملت في وقت سابق في منزل زيزي مصطفى والدة منة شلبي، ورعتها صحيًا وتعرضت لانتهاكات.

وكتبت ميار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا مش قادرة أصدق كمية الظلم اللي بيتعرض ليه فئة التمريض، تخيل تبقى سايب أهلك وبيتك ومننا عياله، وفجأة تحط في مكتب أمن وبعدها تترحل على النيابة عشان أنت غلبان، الكلام دا عن لساني أنا وأنا اشتغلت مع منة شلبي، وعارفة طريقتها السادية، واللي بتعمله مع التمريض، وفي الآخر لمجرد لسعة غير مقصودة من قربة ماية حرارية هي اللي طلبت تتحط لمامتها، تحبس بنتين وتقعدهم في مكتب أمن كأنهم حرامية أو سرقوها، وأكتر من حد يحاول يتواصل مع الفنانة لأن الموضوع بسيط وغير مقصود بس بلاش النيابة، لكن هي بعد ما خلصت إهانة وسب وألفاظ وشتايم زي اللي دايما بيحصل في بيتها وديتهم على القسم، وحاليا في النيابة بيتحقق معهم".

وأضافت: "أنا كنت شغالة معاها أكتر من 3 شهور، وشفت منها معاملة سيئة وشتائم بألفاظ نابية، وكنا بنام على الأرض مفيش سرير لينا، ده غير الأكل السيئ اللي كان عبارة عن وجبة واحدة طيلة اليوم".

وعن أول لقاء مع منة شلبي، وكيف بدأ التعامل بينهما: "أول لقاء كانت بتتكلم إن مامتها أهم حاجة في حياتها وهي مش عايزة حاجة مني غير أن مامتها تبقى كويسة، وأنا قولتلها ده حق مامتك علينا، لكن لما سافرت الجونة المعاملة كانت غير واكتشفت أنها بتنيم التمريض على الأرض، اللي جابلي أنا نفسي مرض جلدي بسببه، والأكل اللي ممكن بيوصل لوجبة واحدة في اليوم".

وتابعت: "ولما اشتكينا كان ردها أن أنتم مش جايين تحققوا أحلامكم هنا عندي".

وعلقت أخريات على أحد المنشورات أنهن بالفعل عملن لدى منة شلبي، وكتبت إحداهن: "الصراحة أنا كمان شوفتها صعبة جدا، وبردو كان موضوع أهبل وبهدلت التمريض بسبب كانيولا عشان إيد والدتها احمرت شوية مكانها وشتمت المستشفى ومشيت".

وتم إخلاء سبيل الممرضتين بضمان محل الإقامة وجاري الآن تحريات المباحث في واقعه الإهمال، طبقا لما ورد في المحضر المقدم من منة شلبي، وتضمن إهمالا طبيا أدى إلى ضرر في والدتها مما تسبب في تلوث الجرح ومضاعفات سيئة.

كما كشف مصدر طبي، أن الممرضتين اللتين اتهمتهما الفنانة منه شلبي بالإهمال الطبي خلال رعاية والدتها تعملان في إحدى الشركات الخاصة التي تقدم الرعاية الطبية ومقرها بالقاهرة وليست بالجونة، وعينت منة شلبي الممرضتين لرعاية والدتها في مقر سكنها في الجونة.

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