النجم فارون داوان في القفص الذهبي قريبًا.. وهذه التفاصيل

جنبًا إلى جنب مع الأفلام وغيره من الأعمال الفنية، دائما ما تُسلط الأضواء على حياة المشاهير العاطفية، خاصة مع تكتم الكثير من المشاهير على تلك التفاصيل وحرصهم على الحفاظ على خصوصيتهم.

أُثير في وقت سابق من هذا العام، شائعات تدور حول استعداد النجم فارون داوان للزواج قريبًا وعلى الرغم من أن فارون نفى تلك الشائعات مرارًا وتكرارًا، إلا أن مصادر مقربة كشفت مؤخرًا أن النجم الهندي يستعد بالفعل لدخول القفص الذهبي هذا العام.

تأججت الشائعات مرة أخرى بعدما كشفت مجلة "بوليوود شاديز"، أن فارون طلب تأجيل إطلاق فيلمه الجديد Street Dancer 3D إلى يناير 2020، حيث كان شهر نوفمبر القادم هو الموعد المقرر لإطلاق الفيلم.

وعلى الرغم من أن كلا من فارون ووالده ديفيد داوان صرحا من قبل أنه لا خطط للزواج هذا العام، إلا أن بعض أصدقاء الممثل كشفوا أن فارون طلب منهم التفرغ من أجل حفل زفافه على حبيبته ناتاشا دلال، في نوفمبر القادم.

كشفت عدة مصادر لم يُكشف عن هويتها أنه من المتوقع إقامة فارون وناتاشا مراسم زفافهما في ولاية غوا الهندية قبل إقامة حفل استقبال ضخم في مومباي، كما قال صديق مقرب من عائلة فارون: "سيتم الزفاف حتمًا في شهر نوفمبر، فكلا العائلتين تستعدان لهذه المناسبة في هدوء، كما أن والدتي فارون وناتاشا تستعدان للحفل منذ أشهر".

ووفقًا لما كشفته المصادر، سيقتصر الحفل على افراد العائلة والأصدقاء المقربين وبعض من المشاهير والعاملين في صناعة السينما الهندية، كما أضافت المصادر أن التكتم حول تفاصيل الزفاف، يأتي من أجل تجنب التساؤلات بشأن موعد وموقع الزفاف.

تأتي التفاصيل الجديدة بعدما نفى والد فارون في وقت سابق هذا العام، استعدادات زفاف ابنه في إحدى اللقاءات، وقال: "هذه الأخبار ليست صحيحة، فابني بدأ التصوير لفيلمه الجديد Street Dancer، ليس هناك خططًا لإقامة حفل زفاف هذا العام، وإذا كان سيتم إقامة حفل زفاف، سيكون في العام المقبل وليس قبل ذلك. فعندما يكون هناك خطط، سنعلن رسميًا عن الزفاف وكافة التفاصيل".

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