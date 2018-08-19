منة حسين فهمي تخرج عن المألوف وتحتفل بزفافها على الشاطيء وببدلة كاجوال!

منة حسين فهمي

احتفلت منة فهمي ابنة النجم حسين فهمي وزوجته النجمة ميرفت أمين بزفافها يوم أمس، إلا أن منة قررت أن يكون زفافها خارجًا عن المألوف والمعتاد.

إذ أقامت فهمي وزوجها المحامي طارق جميل إقامة حفل زفافهما على الشاطيء في الساحل الشمالي وارتداء ملابس تتناسب مع أجواء البحر، فارتدت منة بدلة مكونة من قطعتين، توب أبيض قصير يكشف عن بطنها وتنورة قصيرة باللون الأبيض، وانتعلت بقدمها حذائ صيفي مفتوح.

أما العريس فقد ارتدى شورت وقميص أبيض فوقه فست مع حذاء رياضي باللون الأبيض أيضًا، ولم يقتصر الأمر على العروسين، فقد حرص جميع المدعوين على ارتداء ملابس كاجوال تتناسب مع الشاطيء.

وتواجد في حفل الزفاف عائلة العروسين، بالإضافة لأصدقائهما، اما أبرز الحضور من الوسط الفني، الفنانة دلال عبدالعزيز، مصطفى فهمي عم العروس، ريم البارودي.