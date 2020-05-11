منة عرفة "الفار السندق" ضحية رامز جلال..وسقوط مفاجئ لأحد أفراد طاقم العمل!

الجميلة المصرية "منة عرفة" ضيفة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم الممثل "رامز جلال".

بداية الحلقة تحدثت منة عن برنامج رامز ووصفته بأنه في أخر سنوات العرض بدأت مقالبه تصبح خطيرة على الضيوف مؤذية.. ما هي إلا لحظات حتى فاجأها رامز بدخوله على الأستوديو وسط صدمة من منة لتبدأ بعدها المقالب.

ردة فعل منة أثارت تعاطف الجمهور الذي علق بـ "قلوبنا مع الفار السندق"، وأضاف آخر "البنت كيوت أوي مش هتستحمل"، والمفاجأة كان تعليق طريف من الفنان المصري "حماده هلال" جاء فيه "معلش يا منه عمو رامز مجنون".