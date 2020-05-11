هل يُجبر بوراك أوزجيفيت على الاختيار بين زوجته وشقيقته!

يبدو أن الخلافات العائلية في عائلة الممثل التركي الوسيم "بوراك أوزجيفيت" بدأت بالظهور للسطح من بعد محاولات إخفائها.

علاقة الممثلة "فهرية أفجين" وهي زوجة بوراك بشقيقته الوحيدة وصلت لدرجة كبيرة من التوتر بعد أن قامت كل منهما بحظر الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر هنا بل أن فهرية وبحسب المتداول منعت فهرية شقيقته من دخول البيت ورؤية إبنها أي "إبن أخيها".

يذكر أن فهرية تقضي الحجر المنزلي الإجباري برفقة زوجها، وكانت قد فضحته مؤخراً بعد أن صرحت انه لا يلتزم به ولا يتخذ الإجراءات الوقائية وأضافت أنه يغادر المنزل بشكل متكرر بالرغم من إصرارها عليه وتحذيره.

من جهة أخرى، كان أخر أعمال فهرية مسلسل "حتى الموت" والذي شاركت في بطولته أمام "أنجين أكيوريك" المعروف بإسم "كريم" في العالم العربي، أما سينمائياً فكان فيلم "الحب الأبدي" الذي جمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ أمير وذلك قبل زواجها.

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