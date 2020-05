هل يُجبر بوراك أوزجيفيت على الاختيار بين زوجته وشقيقته!

حرب متبادلة بين فهرية وشقيقة بوراك!🙂 بحسب الصحافة التركية قامت كل منهما بحجب "بلوك" الأخرى من حسابات التواصل الاجتماعي، كما أن فهرية منعت شقيقة زوجها من زيارتهم في البيت ورؤية إبن بوراك 😯😯 #بوراك_اوزجفيت #فهرية_افجين #تركيا #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 26, 2020 at 8:53am PDT