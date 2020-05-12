منة عرفة تتجاهل حبيبها "أنا عزباء".. وهكذا رد عليها!

حلت الممثلة المصرية "منة عرفة" يوم أمس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم "رامز جلال" وتمكنت من تصدر الترند أثناء عرض الحلقة وسط تعليقات غزل من رواد السوشال ميديا.

قبل بدء المقلب كانت منة باستضافة الفنانة ومقدمة البرامج اليمنية "أروى" وعندما سألتها عن حالتها العاطفية أجابت بـ "عزباء" مما أثار استغراب رواد السوشال ميديا لأن الجميع يعرف أنها تعيش قصة حب مع الدكتور "علي غزلان" بعد انتشار صور كثيرة لهما معاً وتواجدهما الدائم معاً.

وأبدى علي صدمته من تصريح منة وشارك صورة لهما عبر حسابه بتليق مضحك جاء فيه "عزباء !! ده انا حتي بضحكك".

يذكر أن منة كانت دخلت المجال الفني بعمر صغير، وكانت أول أدوارها الفنية مع الفنان المصري "حمادة هلال" في فيلم "الحب كده" وعرفها الجمهور بـ "الفار السندق"، كما عرفت أيضاً بدورها في فيلم "مطب صناعي " مع الممثل "أحمد حلمي".

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