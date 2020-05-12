هيفاء وهبي تهاجم بقوة من جديد "لبوة عامل نفسه أسد"!

شاركت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشور جاء فيه: "أول مرة أشوف لبوة بيقول على نفسه أسد"!

المنشور قصدت فيه وهبي مدير أعمالها السابق "محمد وزيري" بعد أن شارك بوست جاء فيه "خسرتني للأبد..وكلمه قولتها..لعبت مع الأسد..يبقى استحمل بقى".

مدير أعمال هيفاء السابق متهم بالاحتيال بعد أن سرق منها مبلغ قدرة "4 مليون دولار" عن طريق التوكيل العام من وهبي بحكم أنه مدير أعمالها ولكي يتمكن من أن يتقاضى أجر الفنانة في الحفلات والمهرجان ويديعها في حسابها الخاص..إلا أن المفاجأة كانت أنه كان يدخر الأموال في حسابه الشخصي.

يذكر أن محامي وهبي كان قد سبق وحذر محمد من القضايا التي تنتظره وأضاف أن باب الصلح مفتوح مع وهبي طالباً منه أن يتراجع عن الخطأ الذي قام به لكن يبدو أن الأخير لا يفكر بالرجوع.

للمزيد من قسم الترفيه:

حلمي بكر تزوج من إمرأة متزوجة..وإحدى زوجاته تسببت في ضربه، وعدد زوجاته صدمة للجمهور!

منة عرفة "الفار السندق" ضحية رامز جلال..وسقوط مفاجئ لأحد أفراد طاقم العمل!

إعلامية تونسية تهدد بـ حرق نفسها والسبب "هتك عرضها".. فيديو!