سيريناي ساريكايا برفقة صديقها الذي يكبرها بـ 20 عاماً في مزرعته ولمدة شهر!

عادت أخبار الممثلة التركية سيريناي ساريكايا إلى الواجهة مجدداً من بعد شائعات الحُب التي جمعتها بـ رجل الأعمال خلدون دمير حصار.

صُور جديدة تم تداولها من مزرعة رجل الأعمال خلدون والذي كان إلى جانب سيريناي ولوحدهما، وبحسب المتداول أن الممثلة في المزرعة منذ حوالي الشهر برفقته. الجمهور اعتبر أن هذه الصُور ما هي إلا تأكيد لعلاقتهما خاصةً أنها كانت قد نفت الخبر منذ مدة بعد تداول صُور لهما معاً برفقة والدتها خلال تواجدهم في إحدى الجزر السياحية لقضاء الإجازة على ظهر اليخت الخاص به.

من جهة أخرى، شاركت سيريناي مجموعة صُور لها عبر حسابها في انستقرام وُصفها الجمهور بالجريئة بعد أن أظهرتها وهي ترتدي توب قصير وشورت ولكن على الرغم من ذلك حققت الصُور انتشار كبير وتفاعل من الجمهور ومحبي الممثلة.

سيريناي ساريكايا قبل فترة كانت تخفي هوية من سافر معها الى المالديف، ثم كشفت انها مع امها

لكن اليوم اتضح أن رجل الأعمال خلدون دميرحصار كان معهم وقضوا العطلة سويا في يخته الفاخر

وتم تداول اشاعات عن وجود علاقة حب بينهم



سريناي قبل قليل نشرت بيان كذبت هذه الادعاءات وقالت انه فقط صديق pic.twitter.com/tVktJJk9ew — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 11, 2021

سيريناي ساريكايا وعلاقاتها العاطفية

الحبيب السابق للممثلة التركية كان زميلها الممثل الكوميدي جيم يلماز والذي كان ايضاً أكبر منها سنوات عديدة، وكانت النجمة التركية قد انفصلت عنه منذ مدة من دون التطرق لأصل الخلاف أو ما حصل تحديداً.



وكانت قد انتشرت صور لسيريناي من حديقة منزلها هي وجيم وهما يقضيان الوقت في المسبح ويستمتعان بأجواء الصيف، وما لفت نظر الجمهور وقتها كان الوزن الزائد الذي كسبته الممثلة من منطقة البطن وهو ما دفع الجمهور للتساؤل ما إذا كانت سيرناي حامل بطفلها الأول ليتضح لاحقاً أن الأمر مجرد إشاعة. الحبيب السابق الممثلة وقتها وجه رسالة تهديد عبر تويتر لمن نشر الصورة ووعده باللجوء للقضاء حتى يأخذ حقه.

يذكر أن سيرناي كانت على علاقة عاطفية بالممثل التركي المشهور كرم بورسين استمرت لمدة 3 سنوات قبل أن يُعلن الإنفصال السنة الماضية ويعود السبب إلى فتور العلاقة بينهما وانشغال كل منهما بـ أعماله القادمة.

وقبل كرم عاشت النجمة علاقة حُب مع الممثل التركي شاتاي الذي شاركها بطولة مسلسل "المد والجزر"، إلا أن العلاقة انتهت بوقت قصير من بدايتها.

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