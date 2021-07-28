منة عرفة تشارك متابعيها بأحدث إطلالاتها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة منة عرفة عدة صور لها بغطلالتها الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وعلقت قائلة : (العودة إلى الأساسيات ).

ومؤخرا أعلنت الفنانة منة عرفة عبر حسابها الرسمي أنه تمت خطبتها دون أن تعلن عن هوية خطيبها، وبعد مرور عدة ساعات قامت بنشر أول صورة لها برفقته، لتعلن من خلالها أنه الفنان الصاعد محمود المهدي، ومنذ ذلك الوقت تصدر كلاهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بسبب عبارات الغزل التي كان ينشرها محمود المهدي لها.

و وجهت الفنانة منة عرفة، رسالة غزل لزوجها محمود المهدي، عبر خاصية (استوري)، على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

ودونت منة عبارة باللغة الإنجليزية، قالت خلالها: (أنا أكتر بنت محظوظة في العالم إنك معايا، أنت كل حاجة أنا اتمنيتها وطلبتها وحلمت بيها).

وكان الثنائي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الرواد والمتابعين، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما أعلن زوجها زواجه مرتين قبل منة، وكانت منة كشفت عن أسباب تأخير خبر ارتباطها من البداية، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مؤكدة أن هذا الأمر يعود لرغبة زوجها محمود المهدي لعدة أسباب، أبرزها تجنب الاتهامات باستغلال شهرتها.