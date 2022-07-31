منة عرفة تفاجئ الجميع بلون شعر جديد.. وصورة تجمعها بنور الغندور

اعتمدت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة قصة شعر جديدة ومظهرًا أكثر حيوية وإشراقًا، بعد طلاقها من محمود المهدي، إذ يبدو أنها أفضل طريقة لنسيان حب قديم والخروج من حالة الاكتئاب التي تلي الانفصال.

منة عرفة تعتمد لوك جديد بعد الطلاق

شاركت منى عرفة متابعيها عبر خاصية إنستغرام ستوري عدة مقاطع فيديو أثناء تواجدها في صالون Alfred and mina، حيث اعتمدت لون شعر مختلف عن لون شعرها الأسود، مُختارةً اللون البني المحمر، مستعرضةً جمال اللون وحيويته في لقطات متعددة.

ويبدو أن منة عرفة التقطت نور الغندور في الصالون، حيث نشرت الأخيرة صورة تجمعهما عبر خصاية "إنستغرام ستوري"، علقَّت عليها: "الجميلة من الداخل والخارج".

كما أطلَّت برفقة لاعبة كرة السلة أمل بن حيدر، التي نشرت مقطع فيديو يجمعها، أرفقته بتعليق: "الممثلة القمر منة عرفة.. شفت الفار السندق".







منة عرفة تعلن طلاقها ومحمود المهدي يرد

وقبل عدة أيام، أعلنت منة عرفة انفصالها عن محمود المهدي في منشور مقتضب كتبت فيه: "تم الطلاق رسميًا.. ربنا يوفق الجميع".

من جهته، علق الفنان المصري على أنباء انفصاله، ملمحًا إلى أن طمع والدة منه عرفة وراء انفصالهما، وكتب في إحدى المنشورات: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل ام ورا خراب بيت بنتها.. وكل همها الماديات.. بس ربنا يعوضني عن كل خسارة.. وثقتي في ربنا كبيرة.. لاني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ".

وأضاف في منشور ثانٍ: "في صحافة بتتواصل معايا.. وناس بتتصل.. مش حطلع في حاجة.. خلاص الموضوع من دلوقتي اتقفل نهائي ومش حخش في تفاصيل أي حاجة تاني.. كفاية لحد هنا.. ومش حتكلم في حاجة خلاص.. ده اخر بوست عن الموضوع ده وكله عند ربنا خلاص".

يُشار إن الفنان المصرية منة عرفة كانت قد صدمت الجمهور بإعلانها انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة وطلاقهما رسميًا وهو الانفصال الثالث في هذا العام

وطالما أثارت علاقتهما الكثير من الجدل والمشاكل، بسبب تصريحات المهدي التي هاجم بها الكثير من النجوم والفن، حيث اعتبر البعض أن الفنان محمود المهدي يحاول الظهور وتصدر الترند من خلال إثارة الجدل