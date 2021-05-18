زين كرزون وفضيحة جديدة من العيار الثقيل.. هل انتهت شُهرتها؟

فضيحة جديدة تعرضت لها الفاشنيستا الأردنية زين كرزون والتي كانت قد أبدت رأيها حول القضية الفلسطينية بـ "اللي بصير مش جديد...وما في داعي للشوشرة".

الفضيحة هذه المرة كانت بعد أن خسرت زين ما يقارب الـ 200 ألف متابع عبر تطبيق انستقرام بسبب تعليقها على القضية الفلسطينية، إذ قامت بشراء متابعين وهميين لإعادة الأرقام إلى حسابها في إنستجرام، كما بادرت بشراء أرقام وهمية لحساب البراند التجميلي خاصتها والذي كان سيبصر النور قريباً ليتحول العدد خلال يومين من 20 ألف متابع إلى 100 ألف متابع.

زين كانت قد أطلت أمس على الجمهور من بعد الهجوم وباشرت البكاء أمام الكاميرا حول ما تعرضت له من هجوم واصفةً إياه بالظلم غير المبرر كما تابعت بـ "يلا مش مشكلة كلوا كرمال تراب فلسطين..وكنت أتمنى اسم فلسطين هو اللي يكون ترند وعليه الجهد الأكبر مو إسم زين كرزون".

يذكر أن خسارة زين لم تتوقف على الأرقام والمتابعين بل خسرت العديد من العروض التجارية وعلى رأسها مجوهرات "عبد الله سكجها" والتي تعتبر الوجه الدعائي لها منذ مدة لا بأس بها.

زين كرزون والقضية الفلسطينية

بالعودة لأصل الموضوع، فقد بدأ بتصريحاتها والتي جاء فيها "قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين..المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا..المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بـ فلسطين مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بـ فلسطين"..وتابعت كرزون "ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا...حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي".

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