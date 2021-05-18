شيماء العيدي "مُحاربة السرطان" تعلن إصابتها بفيروس كورونا!

صدمة كبيرة عاشها الجمهور بعد أن أعلنت الناشطة ومُحاربة السرطان شيماء العيدي خبر إصابتها بفيروس كورونا المُستجد بمنشور جاء فيه:

"انِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ...الدعاء صدقة...دعواتكم"!

الجمهور بدوره تمنى الشفاء العاجل لـ شيماء والتي كانت حياتها مليئة بالتحديات ضمن تعليقات كان منها "الله يطهر جسدك من كل الم ويعافيك ويقويك"...وتابع آخر "أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك"

لمن لا يعرف شيماء العيدي

شيماء العيدي هي أستاذة لغة إنجليزية عرفها رواد السوشال بعد إصابتها بمرض السرطان والذي ما زالت تعاني منه ليومنا الحالي وبالتحديد بعد إعلان العيدي عن عودة مرض السرطان لها ورفض أحد مستشفيات أمريكا علاجها بسبب تقدم مرحلة المرض وعدم جدوى العلاج...وواجهت شيماء خلال مرضها العديد من الأوضاع الطارئة إذ أنها سبق ورقدت في العناية المركزة عدة مرات لأيام طويلة.

شيماء أصبحت قدوة للنساء في الصبر والتحمل كما أنها أصبحت سفيرة للعمل الإنساني بعد أن شكلت جمعية لمساعدة الفتيات اللواتي فقدن شعرهن من علاج السرطان عن طريق قبعات موصولة بشعر طبيعي كما أنها قامت بصنع زيت ليساعد في نمو الشعر بعد علاج الكيماوي.

محاربة السرطان قامت بتأليف كتاب أطلقت عليه إسم "أنا أقدر" يتناول كل العناصر الإيجابية التى مررت بها فى حياتها ولا تقتصر على تجربتها الخاصة ولا عن السرطان فى حد ذاته ولا عن الألم، ولكن تتحدث عن ومضات حقيقية حدثت استنادا إلى قصص من السلف الصالح ومن قصص الرسول صلى الله عليه وسلم.

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