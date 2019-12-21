منة فضالي تكشف للمرة الأولى تفاصيل زواجها في السرْ وطلاقها لهذا السبب! (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، للمرة الأولى تفاصيل زواجها سرًا من الملحن المصري محمد ضياء، موضحًة أنه تقدم لوالدتها بشكل رسمي إلا أنها رفضت تمامًا.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية أن جلسة جمعتها بالملحن محمد ضياء تحدثا فيها عن اعتراض والدتها إضافة إلى أن ابنه أبدى عدم رغبته بالزواج، واتفقا وقتها على الزواج سرًا، مردفًة: "اتجوزته في السرْ احترامًا لوالدتي وابنه".

وأكدت منة فضالي، أن زواجهما استمر في السرْ لمدة ستة أشهر وخلالهما حدثت الكثير من الخلافات غالبيتها كانت بسبب سهراتها وملابسها وأصدقائها إضافة إلى طلبه منها اعتزال التمثيل وكان يعترض على ذلك بشكل مستمر ولم يكن لديه تفاهم في هذه المسألة تحديدًا، منوهًة أنه وبعد مرور ستة أشهر حدث خلاف كبير على ملابسها فقام بضربها ووقتها طلبت منه الطلاق.

وأضافت الفنانة المصرية: "اعتراضه على إني أكمل تمثيل وخناقاته بسبب اللبس والخروج والحفلات شيء يخصه لأنه راجل بس أنا برضه ست بشتغل مينفعش يتقالي لأ علطول مبيحبش الحاجات دي، وهو كان عنده كلمة لأ طول الوقت".

وتابعت "فضالي" قائلًة: "بعتبرها تجربة وعدت بسرعة جدًا استمرت 6 شهور بس، ومحمد ضياء شخص كويس وبحترمه وإحنا أصدقاء دلوقتي وعمري ما هقول كلمة وحشة في حق راجل كان في يوم من الأيام جوزي".

وأعربت منة فضالي عن استيائها من الوحدة التي تتملكها قائلًة إنها تبكي كثيرًا بسببها مبينًة: "أنا وحيدة تقريبًا حتى لو حواليا ناس كتير كل اللي حواليا بعتقد إنهم مجرد وقت مبحسش إن اللي حوالي ده عشان خاطر منة لأ ده عشان خاطر منة الممثلة".

وقالت الفنانة المصرية إنها سألت والدتها كثيرًا عن سبب تعرضها للظلم والخذلان من بعض الأصدقاء وسبب كونها "منبوذة"، مردفًة: "أنا معنديش شلة في الوسط كلهم زمايلي مش أصدقاء ومعنديش أصحاب من الوسط".

يُذكر أن الفنانة منة فضالي دائمًا ما تكون محط أنظار الجدل حيث تظهر بإطلالات جريئة وتنشر صورها على مواقع التواصل الأمر الذي يعرضها للانتقادات.

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