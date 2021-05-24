منتج مسلسل "المنصة" يتوعد سلوم حداد!

حل النجم السوري سلوم حداد ضيف على برنامج "مع العايدين" على قناة "أبو ظبي"، إلا أن هذه اللقاء كان شرارة لوقوع خلاف بين سلوم ومنتج مسلسل "المنصة" منصور اليبهوني الظاهري.

وبدأ هذا الخلاف عندما أجاب "سلوم" على سؤال المذيع حول تجربته في "المنصة"، ليجيب: "لم تكن جيدة". وهذه الثلاثة كلمات كانت كفيلة لاستفزاز منتج العمل والذي بدوره غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر الذي يحمل اسم "البدوي منصور اليبهوني الظاهري": "سلوم حداد الشغل معاك كان تجربة سيئة للغاية".

وعلق أحد متابعينه بـ " اوففف!!! كلام خطير" ليرد عليه :" لا مش خطير اذا ما اعتذر راح يتم رفع دعوى قضائية ضده"، مما أدى إلى هجوم المتابعين عليه، فقال أحدهم: "ههههههه المنتج يقاضي فنان ويقول عنو خرف، لانو قال رأيو الشخصي باحترام ورقي انو ماحب تجربتو هو بعمل معين، يعني لازم ينافق و يمسح جوخ،العمل نجح بالاسماء لي فيه واولهم الكبير سلوم حداد لي تاريخو كلو يمكن قد عمرك.انت لي لازم تعتذر عن مستوى كلامك وردك".

#سلوم_حداد الشغل معاك كان تجربة سيئة للغاية… — البدوي منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) May 22, 2021

وأضاف آخر: " دعوة قضائية لأن عطا تقيم فني بمسلسل؟معقول في هيك فكر قمعي ديكتاتوري بعالم الإنتاج الفني؟لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تمثل الإمارات فنيا بشكل سيئ جداً،،راجع نفسك واتق الله واحترم كبار السن يا أستاذ عيب، الأستاذ سلوم من جيل أبوك،، أموالك لا تعطيك الحق بالتطاول على الأخريين".

ليرد "منصور" على الهجوم عليه فيديو لـ "سلوم حداد" لتحدثه من خلال برنامج آخر مع أحد القائمين على "المنصة" وعلق عليه: " الموضوع ليس بيني وبين سلوم حداد الأستاذ اساء لزملائه الفنانين كما أنه أساء لفريق العمل وقبلها اساء لاحد الإعمال الامارتية وعلى القناة العارضة للعمل وهذا ما لا نرضاه".

الموضوع ليس بيني وبين #سلوم_حداد الأستاذ اساء لزملائه الفنانين كما أنه أساء لفريق العمل وقبلها اساء لاحد الإعمال الامارتية وعلى القناة العارضة للعمل وهذا ما لا نرضاه pic.twitter.com/1qgS9N1um2 — البدوي منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) May 23, 2021

كما أنه نشر فيديو ثالث للنجم السوري وهو يعطي رأيه حول كاتب العمل، وعلق "منصور" على الفيديو "يتهم كاتب العمل الإماراتي على القناة العارضة بالإسفاف وواجب على الرد". ليعود الهجوم عليه من جديد ويصر المتابعين على حرية "سلوم حداد" بإعطاء رأيه.

يتهم كاتب العمل الإماراتي على القناة العارضة بالإسفاف وواجب على الرد pic.twitter.com/yhtfEeYNr5 — البدوي منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) May 23, 2021

وكتب أحد المتابعين: " عزيزي، فنان بقيمة وخبرة الاستاذ سلوم حداد يحق له أن يعطي رأيه بتجرد بأي عمل وخاصة أنه عبّر عن رأيه بكل احترام ورقي، هو يعني كاتب العمل بعيداً عن جنسيته وبالتحديد نص كاتب العمل وليس شخصه، لماذا تستدرج الموضوع إلى غير مكان؟".

اما عن قصة العمل الذي يعرض على منصة نتفليكس "المنصة" فتدور أحداثه في إطار حرب المعلومات والميديا، وتأثيرها على حياة البشر اليومية، وذلك في سلسلة من اﻷحداث في عدة بلدان من الشرق اﻷوسط. كما أن طاقم العمل يضم من شتا الجنسيات العربية.