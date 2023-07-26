منع الأطفال دون سن الـ13 من مشاهدة فيلم "باربي".. وهذه الأسباب!

يعتقد البعض أن فيلم "باربي" Barbie مخصص للأطفال، لاسيما أنه يدور حول عالم الدمى "باربي"، لكن اتضح أن لا يسمج بمشاهدته من قبل الأطفال دون عمرالـ13، بعد حصوله على تصيف PG-13.

أسباب منع الأطفال دون الـ13 من مشاهدة فيلم "باربي" Barbie

ويُشار إلى أن تصنيف PG-13 يوضع لعدة أسباب أهمهما تضمنه إيحاءات مبتذلة، أو عنف شديد، أو إشارة إلى المخدرات أو الكحول أو العري، لكن المثير أن الفيلم لا يتضمن أي من هذه الأفعال، سوى توجيه "باربي" لكمة لرجل أقدم على التحرش بها، ومشهد يظهر فيه مشروب البيرة فحسب.

ويعتقد البعض أن التصنيف جاء بسبب احتواء العمل على عدد كبير من الحوارات الجريئة وصلت إلى حد الإيحاءات المبتذلة.

كما يُشار إلى أن العمل يصعب على الأطفال دن سن الـ13 استيعابه وفهمه؛ لأنه يناقش العديد من المواضيع من بينها هدم المساواة بين الجنسين، والهوية الجندرية، ومعايير الجمال، ومعنى الحياة، بالإضافة إلى تضمنه حوارات فلسفية.

