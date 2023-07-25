زارا تثير الضجة بعد طرحها عطر باربي وزيت جديد للجسم

ما تزال أجواء عالم باربي في أوج الصخب إلى هذا الحين فترفع كل شركة من الشركات الموجودة حول العالم مستوى التحدي بابتكاراتها المتتالية والمتوالية يوما وبعد يوم حتى أن التحدي قد وصل لدرجة الخلافات والمشاكل بين العديد من الشركات المهنية والإحترافية حول العالم وسط تهديدات بقضايا وشكاوى متعددة.

أما بالنسبة للشركة الرائدة في صناعة الأزياء الجاهزة أو ما يعرف بالـ(Fast Fashion) "زارا" فقد عزمت بعد إنتاج خط ملابس كامل مستوحى من دمية "باربي" واللون الوردي، أن تقوم بابتكار عطر أنثوي جديد تحت مسمى "باربي" فإليكي تفاصيل هذا العطر الجديد.

مكونات عطر باربي الأنثوية والصيفية

يتميز العطر الناعم الجديد بإشراقة من مكونات طبيعية وصيفية وأنثوية بمكونات عليا من البرتقال الزاهي وزهر البرتقال الطازج واتفافات من النيرولي والحمضيات الناعمة، متبوعا بمسحوق الورد وبتلات زهر البرتقال الحلو.

أما قاعدة العطر المشرقة والقوية فترتكز على جرعة من الفانيليا وحبوب التونكامرفقة بعناصر شمسية من النوتة الزهرية التي تتميز بمكونات من النرولي الجاف مزين بالمارشميلو وزهر البرتقال اللامع.

زيت الجسم المرطب الجديد

يتميز الزيت العطري والمرطب الجديد بتركيبة بيضاء-حليبية ناعمة ولامعة مكونة من زيوت مرطبة بالـ"ألوفيرا" الطبيعية وال"ببتايد" المرطب والزيوت الطبيعية المتعددة جنبا إلى جنب مع الإتفاقات الرئيسية للعطر "باربي" وقد حصد هذا المنتج أكثر من 2,6 مليون مشاهدة على تطبيق "تيكتوك".

تصميم الزجاجة

يأتي كل من العطر والزيت العطري المرطب بنفس زجاجة زارا التي تقدم فيها عطورها النسائية في كل مرة، حيث يتوفر العطر الأساسي "باربي" بزجاجة أنيقة بظلال وردية وسائل وردي بسعة 100 مل بسعر يتراوح بين 30 و40 دولار.

أما الزيت المرطب للجسم فيتوفر بسعة 50 مل بسعر 25 دولار.