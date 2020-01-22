خالد النبوي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. والزيارة ممنوعة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر نقل الفنان المصري "خالد النبوي" للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وفي التفاصيل، طلبت زوجة الفنان "منى المغربي" من متابعينها عبر حسابها في فيس بوك بأن يدعوا لزوجها على خلفية نقله للمستشفى بوضع طارئ.

بعد ساعات قليلة كشف الفنان أشرف زكي، نقيب دائرة المهن التمثيلية أن الفنان بخير بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة أثناء تواجده في أحد الفنادق وتم التدخل الطبي السريع الذي استدعى القيام بعملية القسطرة في مستشفى قصر العيني.

وأكد أشرف زكي أن الفنان سيغادر المستشفى خلال يومين كما أضاف أن الزيارة ممنوعة عليه حتى يرتاح وأنه لم يراه سوى مدة دقيقتان.

أما عن سبب منع الزيارة، هو الكم الهائل من العجبين الذين ترددوا للمستشفى من أجل الإطمئنان على صحة الفنان، ولأن المستشفى غير قادر على تحمل هذا العدد منعوا الزيارة من أجل راحته وراحة المرضى.

كما تناقلت عدد من المصادر أخبار جديدة عن نية الأطباء إجراء عملية جراحية جديدة للفنان المصري بعد فترة، وذلك بسبب حالته الصحية.

يذكر أن الفنان تواجد منذ مدة في افتتاح فيلمه الأخير"يوم وليلة"، وكان سعيداً بالأصداء الإيجابية التي تلقاها عن دوره، كما شارك صورة برفقة الطفلة "ميرنا" وهي واحدة من أبطال العمل وقال فيها: "أشعر بسعادة كبيرة بسبب مشاركة الجميلة (ميرنا) في الفيلم، وفرحان بانبساطها وتفاعلها مع الناس في العرض الخاص، ميرنا أحلى حاجة في الفيلم وفرحان جدا بالشغل معها، مبروك لكل صناع العمل وأتمنى شخصية منصور الدهبي تنال رضا الجمهور"

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