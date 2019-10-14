منه فضالي في أحضان راغب علامة.. فيديو!

أحيا السوبر ستار راغب علامة حفل غنائي في فندق "Four Seasons" مصر على هامش عرض الأزياء الذي أقيم في نفس الفندق.

وتواجدت في الحفل الممثلة المصرية "منه فضالي" التي رغبت بمشاركة السوبر ستار الرقص على واحده من أشهر أغانيه "اللي باعنا خسر دلعنا".

وتداول الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مستنكرين طريقة رقص الممثلة واحتضانها للفنان أثناء رقصها، بينما علق أخرون "خلي الناس تتبسط" مؤكدين أن هذه هي حياة المشاهير وأن ما يفعلونه حرية شخصية.

وفي نفس السياق، يشارك السوبر ستار ببرنامج "أحلى صوت" الذي يعرض كل سبت على قناة الـ MBC إلى جانب أحلام الشامسي، سميرة سعيد، والمطرب المصري محمد حماقي.

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