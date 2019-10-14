رحيل الفنانة السورية نجوى علوان.. وسط صمت زملائها وتجاهلهم!

تناقلت عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير وبعض المواقع الإلكترونية خبر وفاة الفنانة السورية نجوى علوان وسط تجاهل نجوم سوريا لهذا الخبر.

وبحسب هذ الصفحات فإن الفنانة السورية فارقت الحياة يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض، دون الكشف عن ماهية هذا المرض.

قدمت نجوى علوان العديد من الأعمال على الشاشة الفضية في سوريا، إلا أنها ترسخت في ذهن المشاهد العربي بشخصية لطفية زوجة مسعود "رامي حنا" في المسلسل الشهير "التغريبة الفلسطينية" والذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني مع هجرة الـ 48، إذ استطاعت الفنانة الراحلة ترك بصمة مميزة في العمل، من خلال هذه الشخصية لأرملة تتزوج من رجل يصغرها بسنوات من أجل الزواج فقط، بالرغم من معرفتها المسبقة بنيته وهدفه وهو نفوذ والدها "أبو عياد" حسن عويتي.

وتدخل لطفية في صراع الكرامة مع زوجها بشكل مستمر خاصة بعد التهجير والذي يجعل والدها لاجيء في أحد الخيم إلى جانب عائلة زوجها.

ويبدو ان هذه النوعية من الأدوار رافقت الفنانة الراحلة في مسيرتها الفنية، إذ جسدت علوان شخصية سلوى سيدة الأعمال الناجحى والتي تتزوج من نبيل "تيم حسن" الشاب الذي يصغرها بعد خروجه من تجربة حب فاشلة يقرر بعدها الارتباط عن طريق العقل لا القلب من خلال مسلسل "على طول الأيام".

وبالرغم من قلة أعمال الفنانة الراحلة وغيابها الطويل في السنوات الأخيرة، إلا أن التعامل الخجول مع خبر وفاتها أثار حالة من الغضب بين جمهور الدراما السورية.

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