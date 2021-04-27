منى زكي تستفز متابعين لعبة نيوتن.. والمشاهدين: "اقفلي بوقك الموديكي في داهية دا بقي"

استطاع مسلسل لعبة نيوتن أن يحقق نجاح كبيرًا منذ عرض الحلقة الأولى له، فقد تمكن من جعل المشاهدين أن يعيشوا كل حالات التوتر والألم الذي يعيشه أبطال هذا العمل.

ومع كل مشكلة وموقف صعب تجد "هنا" نفسها فيه، يكون الجمهور حاضر اما لتشجيعها أو لنتقادها. خاصة بعد انتهاء حلقة الأمس ووقوفها عند مشهد مهم، هاجم رواد تويتر "هنا" ووصفوها "بالغبية".

إليكم بعض التعليقات عم مسلسل لعبة نيوتن وخاصة حلقة الأمس:

" مشاهد محمد ممدوح بتخليني هفرقع من الغيظ الانسان المندفع ده بيجنني الي بيستمد قوته من الغاء شخصيه الي قدامه وده مش معناه ان منى ذكي صح وموافقه ع الي عملته كليا بس معاملته ليها الي خلتها كده الي عامل دور زي ده لذيذ جدا".

"هنا وحازم ايش هالزوجين اللي علاقتهم متأسسه غلط ومافيها احترام ولاثقه ، اللي صاير معاهم هدا يدل ان هما ماينفعوا لبعض من الاساس هنا غبيه غباء تستاهل القتل وحازم لايقل غباء عنها".

نظارات كلها بتقول ينفع تنقطينا بسكاتك عشان كتييير كتيير تووو ماتش يعني 🙂🙂🤦🏻‍♀️#لعبة_نيوتين pic.twitter.com/xb6ZRpFEvS — Mai (@maibedier) April 26, 2021

"انا لازم امنع نفسي اتفرج ع مسلسل لعبة نيوتن عشان انا عصبي اصلا ولما بتفرج الاستاذه مني ذكي بتبوظلي اعصابي اكتر".

"انا جد من شدة غباء هناء و هبل حازم عمري ما رح اشوف !!! يا جماعه انا اعصابي بتتوتر من هاد المسلسل !! بس بعيدا عن كل هاد الحكي ..المسلسل سفاح و بجنن جد بنصح كل حدا يحضروا بس خلي اعصابك رايقه و حاول ما تعصب متلي ".

ياختاااي.. ياختااي.. النبي تسكتي يا هَنا.. دي هتضيع الولا 🤣#لعبة_نيوتين pic.twitter.com/WZBOckbCuH — bahaa atwa (@Baha2_3twa) April 26, 2021

يذكر أن قصة العمل تدور حول اتخاذ حازم وهنا المتحابين قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب. ﺇﺧﺮاﺝ تامر محسن ومحمود عبدالتواب، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر محسن ومها الوزير (سيناريو وإشراف على الكتابة).